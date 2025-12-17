Vallejo jugará en Peñarol, Abel vuelve y se interesó por Mastriani

En las últimas semanas hubo algunos acercamientos ya que Diego Aguirre también puso arriba de la mesa el interés por Alan Medina, quien pertenece al grupo mexicano.

Rafael Monje, representante de Washington Aguerre, es hombre clave en las conversaciones entre Peñarol y Grupo Pachuca y con el importante acercamiento que hubo por el artiguense, si todo llega a buen puerto, Vallejo firmará en las próximas horas con el conjunto carbonero.

Abel se acerca a Peñarol

La vuelta de Abel Hernández a Peñarol está muy cerca de concretarse ya que se avanzó en varios aspectos contractuales para que la Joya tenga su tercer pasaje por el club con contrato que sea por dos años.

El jugador se despidió en las últimas horas de Liverpool con un emotivo mensaje y se encamino a firmar su vínculo con el mirasol en las próximas horas. Abel comenzará la pretemporada con el resto del plantel el próximo 5 de enero. Cabe recordar que Abel Hernández fue una de las grandes figura del Campeonato Uruguayo 2025 con Liverpool, equipo en el que terminó como goleador de la temporada con 25 anotaciones en 37 partidos.

Interés por Mastriani

Ante la salida de Maximiliano Silvera Peñarol está buscando un centrodelantero. La idea es retener a Matías Arezo, pero además busca otra opción. Primero se habló de Facundo Batista hoy en Atlético Nacional de Colombia. Ahora, surgieron otros nombres como el de Gonzalo Mastriani. El delantero de 32 años venía jugando en Botafogo, pero Peñarol se interesó en el atacante y ya hay conversaciones con sus representantes. Maestriani cuenta con una basta experiencia defendiendo a varios equipos mexicanos, ecuatorianos y brasileños.