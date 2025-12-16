Trabajadores del mar impidieron una tragedia al lograr que no se hunda barco pesquero

Video de WhatsApp 2025-12-16 a las 19.36.01_6d2ec2dd

Denuncian falta de seguridad

Esa lógica mercantilista e irresponsable, agrega, "no solo bastardea el trabajo del marinero, sino que pone en riesgo directo la vida humana en el mar".

A juicio del Suntma "la seguridad de la navegación no es un trámite administrativo, no lo determina una inteligencia artificial, no es una formalidad, es una responsabilidad del Estado en su conjunto".

Recuerda que desde hace años los trabajadores del mar vienen alertando sobre estas situaciones, "sin embargo, la respuesta del Estado ha sido sistemáticamente insuficiente, tardía y en los hechos, reducida a declaraciones sin impacto real sobre las condiciones de trabajo y de seguridad".

Denuncian, además, que a pesar de las denuncias públicas y los pedidos formales de intervención, "no se han activado los ámbitos tripartitos previstos por la normativa vigente debido a la negativa del sector empleador a participar en ellas, ni se han implementado inspecciones integrales que garanticen condiciones mínimas de trabajo seguro".

Reclaman controles

"El Presidente de la República conoce la situación del sector pesquero, pero lo ha hecho desde una mirada parcial, reuniéndose exclusivamente con las cámaras empresariales de la pesca, sin habilitar ámbitos de diálogo con las y los trabajadores del mar", sostiene.

Es por estas razones que el Suntma exige el cumplimiento estricto de la normativa vigente y el reconocimiento de que la pesca es una actividad de alto riesgo que requiere formación, experiencia y condiciones laborales dignas".

"La vida de los trabajadores del mar no puede seguir siendo puesta en juego por desidia, negligencia o intereses comerciales. Frente a este escenario ¿qué se espera para actuar? ¿Una desgracia? ¿Que un padre, un hermano o un hijo que sale al mar a ganarse el pan para su familia no regrese?", concluye.