Política María Dolores |

de visita

Autoridades recorrieron la exestancia "María Dolores" y comprobaron avances productivos

Durante la visita fueron presentados los avances y perspectivas del desarrollo de las unidades productivas lecheras familiares.

Fratti y Enciso en la visita a María Dolores.

 Presidencia
Por Redacción Caras y Caretas

Autoridades nacionales y departamentales recorrieron este jueves el predio de la exestancia "María Dolores", ubicada en la cuenca lechera de Florida, donde pudieron apreciar el comienzo de los trabajos que beneficiarán con forraje a unos 150 productores lecheros.

La adquisición de la antigua estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC) estuvo rodeada de un intenso debate que culminó con la interpelación al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti.

Durante la visita al predio, fueron presentados los avances y perspectivas del desarrollo de las unidades productivas lecheras familiares, el banco de forrajes bajo riego y en secano que las gremiales desarrollan con el instituto. La delegación también visitó las chacras sembradas con maíz para grano con destino a 150 tambos, así como el funcionamiento del sistema de riego.

Informe sobre productores

El INC informó acerca del diseño de la colonia lechera, los plazos previstos para el llamado a beneficiarios y la repercusión que generará el sistema de producción de alimento animal en unidades lecheras familiares de toda la cuenca.

Su presidente, Alejandro Henry, dijo que se trabajará también en las colonias del organismo, “que tienen gran oportunidad de desarrollo”.

En el predio se trabaja junto a la Asociación Nacional de Productores de Leche, la Sociedad de Productores de Leche de Florida, la Sociedad de Productores de Leche de San Ramón, Canelones, la Sociedad de Productores de Leche de Rodríguez, San José, y la Sociedad de Fomento Treinta y Tres Orientales, de Florida.

Henry valoró el trabajo mancomunado de estas gremiales y subrayó que el proyecto se enmarca en el apoyo del Gobierno nacional al sector lechero.

Priorizan a los jóvenes

Por su parte, el ministro Fratti, indicó que desde el Ejecutivo el compromiso es priorizar a jóvenes y mujeres para que se instalen y trabajen esas tierras para la producción lechera.

Aunque el éxodo hacia las ciudades es una realidad mundial, el objetivo con este y otros emprendimientos es ayudar a aquellas personas que quieran quedarse en el medio rural y manifiesten compromiso para desarrollarse en ese ámbito, agregó.

Simultáneamente, el intendente de Florida, Carlos Enciso, afirmó que, la comuna trabajó para complementar el proyecto “con una postura desarrollista”. Agregó que su misión es "mirar para adelante" y expresó el convencimiento de apoyar, con la incorporación de recursos humanos y la articulación de lo público con lo privado, para capacitar a los jóvenes.

También se comprometió a trabajar respecto a la caminería, a fin de facilitar la distribución y gestionar energías alternativas que potencien los resultados de la producción.

Temas

