Autoridades recorrieron la exestancia "María Dolores" y comprobaron avances productivos

Informe sobre productores

El INC informó acerca del diseño de la colonia lechera, los plazos previstos para el llamado a beneficiarios y la repercusión que generará el sistema de producción de alimento animal en unidades lecheras familiares de toda la cuenca.

Su presidente, Alejandro Henry, dijo que se trabajará también en las colonias del organismo, “que tienen gran oportunidad de desarrollo”.

En el predio se trabaja junto a la Asociación Nacional de Productores de Leche, la Sociedad de Productores de Leche de Florida, la Sociedad de Productores de Leche de San Ramón, Canelones, la Sociedad de Productores de Leche de Rodríguez, San José, y la Sociedad de Fomento Treinta y Tres Orientales, de Florida.

Henry valoró el trabajo mancomunado de estas gremiales y subrayó que el proyecto se enmarca en el apoyo del Gobierno nacional al sector lechero.

Priorizan a los jóvenes

Por su parte, el ministro Fratti, indicó que desde el Ejecutivo el compromiso es priorizar a jóvenes y mujeres para que se instalen y trabajen esas tierras para la producción lechera.

Aunque el éxodo hacia las ciudades es una realidad mundial, el objetivo con este y otros emprendimientos es ayudar a aquellas personas que quieran quedarse en el medio rural y manifiesten compromiso para desarrollarse en ese ámbito, agregó.

Simultáneamente, el intendente de Florida, Carlos Enciso, afirmó que, la comuna trabajó para complementar el proyecto “con una postura desarrollista”. Agregó que su misión es "mirar para adelante" y expresó el convencimiento de apoyar, con la incorporación de recursos humanos y la articulación de lo público con lo privado, para capacitar a los jóvenes.

También se comprometió a trabajar respecto a la caminería, a fin de facilitar la distribución y gestionar energías alternativas que potencien los resultados de la producción.