Es oficial: así será la primera rueda del Concurso Oficial del Carnaval

- Herencia Ancestral (Soc. negros y lubolos)
- Don Bochinche y Cía (Murga)
- Diablos Verdes (Murga)
- Zíngaros (Parodistas)
Etapa 3 - Miércoles 28 de enero
- Integración (Soc. negros y lubolos)
- La Margarita (Murga)
- Cyranos (Humoristas)
- Patos Cabreros (Murga)
Etapa 4 - Jueves 29 de enero
- Yambo Kenia (Soc. negros y lubolos)
- A la Bartola (Murga)
- Un Titulo Viejo (Murga)
- Los Muchachos (Parodistas)
Etapa 5 - Viernes 30 de enero
- Valores (Soc. negros y lubolos)
- Jorge (Murga)
- Los Choby´s (Humoristas)
- La Trasnochada (Murga)
Etapa 6 - Sábado 31 de enero
- La Sara del Cordón (Soc. negros y lubolos)
- House (Revista)
- Mi Vieja Mula (Murga)
- Caballeros (Parodistas)
Etapa 7 - Domingo 1 de febrero
- Madame Gótica (Revista)
- Curtidores de Hongos (Murga)
- Sociedad Anónima (Humoristas)
- La Gran Muñeca (Murga)
Etapa 8 - Martes 3 de febrero
- Carambola (Revista)
- Jardín del Pueblo (Murga)
- Cayó la Cabra (Murga)
- Adam´s (Parodistas)
Etapa 9 - Miércoles 4 de febrero
- La Compañía (Revista)
- La Nueva Milonga (Murga)
- Los Rolin (Humoristas)
- Doña Bastarda (Murga)
Etapa 10 - Jueves 5 de febrero
- Tabú (Revista)
- La Mojigata (Murga)
- Queso Magro (Murga)
- Momosapiens (Parodistas)