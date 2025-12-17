Hacete socio para acceder a este contenido

Cultura y espectáculos Concurso Oficial del Carnaval | Daecpu |

Es oficial: así será la primera rueda del Concurso Oficial del Carnaval

El Concurso Oficial del Carnaval estará comenzando el lunes 26 de enero y el Teatro de Verano recibirá a cuarenta conjuntos.

 Foto: Teatro de Verano
El Teatro de Verano se apronta para recibir durante más de un mes, las diferentes etapas del Concurso Oficial del Carnaval, en el que participarán más de cuarenta conjuntos en las diferentes categorías. Este miércoles, DAECPU hizo oficial las etapas de la primera rueda.

Las etapas de la primera rueda del Concurso Oficial del Carnaval

Etapa 1 - Lunes 26 de enero

  • Más que Lonja (Soc. negros y lubolos)
  • Gente Grande (Murga)
  • Social Club (Humoristas)
  • Falta y Resto (Murga)

Etapa 2 - Martes 27 de enero

  • Herencia Ancestral (Soc. negros y lubolos)
  • Don Bochinche y Cía (Murga)
  • Diablos Verdes (Murga)
  • Zíngaros (Parodistas)

Etapa 3 - Miércoles 28 de enero

  • Integración (Soc. negros y lubolos)
  • La Margarita (Murga)
  • Cyranos (Humoristas)
  • Patos Cabreros (Murga)

Etapa 4 - Jueves 29 de enero

  • Yambo Kenia (Soc. negros y lubolos)
  • A la Bartola (Murga)
  • Un Titulo Viejo (Murga)
  • Los Muchachos (Parodistas)

Etapa 5 - Viernes 30 de enero

  • Valores (Soc. negros y lubolos)
  • Jorge (Murga)
  • Los Choby´s (Humoristas)
  • La Trasnochada (Murga)

Etapa 6 - Sábado 31 de enero

  • La Sara del Cordón (Soc. negros y lubolos)
  • House (Revista)
  • Mi Vieja Mula (Murga)
  • Caballeros (Parodistas)

Etapa 7 - Domingo 1 de febrero

  • Madame Gótica (Revista)
  • Curtidores de Hongos (Murga)
  • Sociedad Anónima (Humoristas)
  • La Gran Muñeca (Murga)

Etapa 8 - Martes 3 de febrero

  • Carambola (Revista)
  • Jardín del Pueblo (Murga)
  • Cayó la Cabra (Murga)
  • Adam´s (Parodistas)

Etapa 9 - Miércoles 4 de febrero

  • La Compañía (Revista)
  • La Nueva Milonga (Murga)
  • Los Rolin (Humoristas)
  • Doña Bastarda (Murga)

Etapa 10 - Jueves 5 de febrero

  • Tabú (Revista)
  • La Mojigata (Murga)
  • Queso Magro (Murga)
  • Momosapiens (Parodistas)
