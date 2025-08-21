El Ministerio de Salud Pública(MSP) resolvió extender por un mes la campaña de vacunación antigripal, en respuesta a la circulación de nuevos virus respiratorios y el registro de “muchos casos de gripe grave”. Según informó la ministra Cristina Lustemberg, aún quedan unas 80.000 dosis disponibles en todo el país, que pueden recibirse en forma gratuita y sin importar el prestador de salud al que se pertenezca.
Nuevas variantes de covid
En alerta: Salud Pública extendió un mes la vacunación antigripal
Salud Pública extendió un mes la vacunación antigripal y llamó a inocularse ante la circulación de nuevas variantes de covid-19 y virus respiratorios.