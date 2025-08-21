En alerta: Salud Pública extendió un mes la vacunación antigripal

La ministra también recordó la importancia de que las mujeres embarazadas entre las semanas 26 y 32 de gestación reciban la vacuna contra el virus sincicial respiratorio (VSR). Este virus, junto con la influenza, está generando la mayor cantidad de internaciones, especialmente en niños pequeños.

El MSP subrayó que la vacunación sigue siendo la mejor herramienta para evitar cuadros graves y complicaciones respiratorias en la temporada invernal.

Casos de sarampión en la región

Según los datos brindados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y divulgados por el MSP, los casos de sarampión en la región aumentaron 34 veces en los primeros ocho meses de 2025, en comparación con el mismo período del año anterior. Hasta el 8 de agosto, la OPS confirmó 10.139 casos y 18 muertes relacionadas en diez países.

Lustemberg recomendó a las personas adultas nacidas después de 1967 recibir las dos dosis de la vacuna contra el sarampión y a las familias de los niños, la vacunación triple viral, a los 12 y los 15 meses. “Los niños menores de un año deben tener una dosis de la vacuna dos semanas antes de viajar”, remarcó.