Ante presiones y bloqueo la Unión Europea postergó firma del tratado con el Mercosur

La firma del acuerdo de libre comercio no se realizará este sábado como estaba previsto, sino que se ha aplazado hasta enero, en una fecha aún por definir.

Ursula von der Leyen anunció la mala nueva.

 Dante Fernandez / FocoUy
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció en Bruselas que la firma del acuerdo de libre comercio no se realizará este sábado como estaba previsto, sino que se ha aplazado hasta enero, en una fecha aún por definir.

Mientras tanto, en las calles de Bruselas miles de agricultores de los 27 países de la Unión Europea (UE) protestaron en el Barrio Europeo en un acto de protesta contra el acuerdo. En ese marco, una columna formada por un millar de tractores –principalmente de Francia y Bélgica– entró en la ciudad dificultando el tráfico en el momento en que los líderes del bloque se daban cita en su cumbre anual.

Para este sábado, en la cumbre del Mercosur en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, estaba prevista la firma del acuerdo tal como en su momento lo había anunciado el presidente Luiz Inácio Lula de Silva. Según fuentes diplomáticas citadas por la agencia AFP, la resistencia manifestada por Francia, con el presidente Emmanuel Macron aduciendo que el acuerdo todavía no era aceptable para su país, y las dudas de última hora del gobierno italiano, bloquearon la obtención del aval necesario.

Protestas contra la firma

Miles de agricultores de los 27 países de la Unión Europea (UE) llegaron al Barrio Europeo de Bruselas para participar en un acto de protesta contra el acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur.

El organizador del acto –el Comité de Organizaciones Agrarias y Cooperativas comunitarias– declaró a Sputnik que el principal formato de las protestas será la manifestación pedestre, por lo cual se pidió a los participantes no venir en tractores.

No obstante, una columna formada por un millar de tractores –principalmente de Francia y Bélgica– entró en Bruselas dificultando el tráfico en la capital de la UE en el momento en que los líderes del bloque se dieron cita en su cumbre anual.

En 2024, una oleada de protestas de agricultores contra el acuerdo se extendió por toda la UE. Los agricultores europeos temen que el pacto inunde el mercado con productos latinoamericanos más baratos y con estándares más bajos, lo que ahondaría su crisis por una "competencia desleal".

(En base a Sputnik y agencias)

