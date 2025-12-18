La propuesta de las SAD para repartir los ingresos por derechos de televisión

Rifas estima que descontando todos estos ítems, quedaría un total de USD 52.000.000 de los cuáles proponen que el 80% vaya a los clubes de Primera División y el 20% a los clubes de Segunda División.

"Las SAD siempre quisimos ser un canal de negociación", sostuvo el presidente de Colón, quien destacó que "no hay tensión, no hay estrés. Siempre se pudo hablar con todas las partes".

Esta propuesta deberá ser presentada y aprobada por el Consejo del Fútbol Profesional, integrado por los clubes de primera y segunda división. Rifas se mostró expectante en que la propuesta llegue "con un conceso previos entre los clubes" para su aprobación.

Los ingresos del fútbol uruguayo

En base a los números que se manejó en la última reunión de las SAD, a los clubes de Segunda División le ingresarían entre USD 850.000 y USD 900.000 dólares por año por el nuevo contrato de televisión.

Por otra parte, del 80% del dinero destinado a la Primera División, se propone que la mitad se reparte de manera equitativa entre los clubes, mientras que el 50% restante se dividirá entre los siguientes porcentajes:

30% se distribuirá según el resultado deportivo del campeonato anterior

15% según el mercado y la audiencia

5% según un ranking en función de los minutos jugados por juveniles en el plantel principal

Teniendo en cuenta esto, Rifas explicó que estiman que tanto Nacional como Peñarol recibirán USD 6.000.000 por año, mientras que el resto de los clubes de la Primera División obtendrán aproximadamente USD 2.000.000 por los ingresos.