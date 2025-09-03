China celebra el 80° aniversario de la victoria contra la agresión japonesa y el fascismo

Al mismo tiempo, declaró que la humanidad vuelve a enfrentare a la elección entre la paz o la guerra, el diálogo o la confrontación, los resultados beneficiosos para todos o los juegos de suma cero. "El pueblo chino se mantendrá firme en el lado correcto de la historia y en el lado del progreso humano, se adherirá al camino del desarrollo pacífico y se unirá al resto del mundo para construir una comunidad con un futuro compartido para la humanidad", afirmó.

En este contexto, destacó que "la humanidad tiene un destino común", subrayando que solo la igualdad entre países y pueblos, y la convivencia en armonía, permitirán garantizar la seguridad común, eliminar las causas fundamentales de las guerras y evitar que se repitan las tragedias históricas.

Gran precio de la victoria

China se convirtió en un contribuyente vital en la victoria de los Aliados en la Segunda Guerra Mundial: su campo de batalla inmovilizó gran parte de la capacidad militar de Japón, lo que impidió que Tokio invadiera la URSS, la India o Australia.

Se estima que entre 1931 (cuando Japón invadió Manchuria y creó ahí el Estado títere de Manchukuo, lo que marcó el comienzo del conflicto armado) y 1945, el gigante asiático destruyó más de dos tercios de las fuerzas terrestres japonesas. Pero el precio fue astronómico: más de 35 millones de chinos muertos, superando los 27 millones de la Unión Soviética y eclipsando las pérdidas estadounidenses, que rondaron los 500.000.