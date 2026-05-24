Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo

histórico

China lanza una misión histórica: un astronauta pasará por primera vez un año entero en el espacio

Pérdida ósea, atrofia muscular, radiación y fatiga psicológica son algunos de los riesgos que enfrentará el astronauta que enviará China al espacio.

Un cohete transportando la nave espacial y una tripulación de tres astronautas, despega desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en el desierto de Gobi, en el noroeste de China, el domingo 24 de mayo de 2026.

Un cohete transportando la nave espacial y una tripulación de tres astronautas, despega desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en el desierto de Gobi, en el noroeste de China, el domingo 24 de mayo de 2026.

 AFP
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

China se prepara para un hito histórico en su programa espacial: este domingo lanzará la misión Shenzhou-23, en la que uno de sus astronautas pasará un año completo en el espacio, algo que nunca antes había ocurrido en el país. El despegue está programado para las 23:08 desde el centro de Jiuquan, en el desierto del Gobi.

Experimento

La nave Shenzhou llevará a tres tripulantes hacia la estación espacial Tiangong, conocida como "Palacio Celestial". Lo más destacado de esta misión es que uno de ellos permanecerá en órbita durante doce meses, el doble del tiempo habitual hasta ahora (las misiones previas solían durar seis meses). El objetivo es estudiar cómo afecta al cuerpo humano una exposición prolongada a la microgravedad, algo fundamental para futuros viajes a la Luna o incluso a Marte.

Entre los tripulaciones hay una primicia absoluta: por primera vez, un astronauta originario de Hong Kong volará al espacio. Se trata de Li Jiaying, de 43 años, quien anteriormente trabajaba como policía en ese territorio semiautónomo chino. El comandante de la misión es Zhu Yangzhu, un ingeniero espacial de 39 años, y lo acompaña Zhang Zhiyuan, también de 39 años, expiloto de la fuerza aérea que viajará al espacio por primera vez.

La agencia espacial china (CMSA) aún no ha definido cuál de los tres será el que se quede el año entero; la decisión se tomará más adelante según el desarrollo de la misión. Los astronautas realizarán experimentos en ciencias de la vida, materiales, física de fluidos y medicina.

Los desafíos no son menores. Según Richard de Grijs, astrofísico de la Universidad Macquarie en Australia, los principales problemas serán la pérdida de densidad ósea, la atrofia muscular, la exposición a radiaciones, los trastornos del sueño y el agotamiento físico y mental. También destaca la necesidad de que los sistemas de reciclaje de agua y aire sean totalmente fiables, y de poder manejar emergencias médicas en el espacio. "China ha demostrado ser muy competente, pero un año en órbita somete tanto a los equipos como a las personas a condiciones muy distintas a las misiones más cortas", explicó.

Ambición China

Esta misión es un paso más en la ambición china de enviar seres humanos a la Luna antes de 2030, compitiendo directamente con el programa Artemis de Estados Unidos. Este año está previsto el vuelo de prueba de la nave Mengzhou ("Nave de sueño"), que reemplazará a las Shenzhou para los viajes lunares. Además, Pekín aspira a construir para 2035 el primer segmento de una base científica habitada en la Luna, llamada Estación Internacional de Investigación Lunar (ILRS).

China ha invertido miles de millones de dólares en las últimas tres décadas para ponerse a la par de Estados Unidos, Rusia y Europa. Sus logros recientes incluyen el primer aterrizaje en la cara oculta de la Luna (2019) y el descenso de un robot en Marte (2021). Excluida desde 2011 de la Estación Espacial Internacional (EEI) por una prohibición de la NASA, China desarrolló su propia estación Tiangong como alternativa.

Te puede interesar