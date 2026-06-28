Cifra de muertos por doble terremoto en Venezuela asciende a 1.450

Las labores de búsqueda y rescate no se detienen tras los devastadores terremotos de la tarde del miércoles. Los sismos han sido catalogados como los más potentes en Venezuela en 126 años. Según reportes oficiales, los dos terremotos y sus réplicas provocaron múltiples víctimas fatales y heridos, así como el colapso de edificaciones y daños en infraestructuras críticas.

Doble terremoto

Dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 se registraron en la tarde del 24 de junio, con apenas 39 segundos de diferencia, en el centro-norte de Venezuela.

La ONU estima que en el país latinoamericano hasta 6,8 millones de personas se vieron afectadas por los terremotos.

Venezuela ha recibido el respaldo de 24 países, comunicó Delcy Rodríguez. Los grupos de rescatistas internacionales provenientes de Suiza, Chile, España, Ecuador, Colombia, El Salvador, México, República Dominicana y EE.UU., entre otros, acompañan a sus colegas venezolanos y voluntarios que están en las zonas de desastre en busca de víctimas bajo los escombros.

El sábado, la nación latinoamericana sufrió más de 400 réplicas, lo que señala "el nivel de energía que se ha liberado por parte de las placas tectónicas sobre y contra la población venezolana", indicaron funcionarios. En particular, se registró un sismo de magnitud 5,0 con epicentro a unos 41 kilómetros al norte de Maracay, estado Aragua.

(En base a Sputnik y RT)