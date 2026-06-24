Sismo de 7,1 sacude Caracas y la región norte de Venezuela; hay alerta de tsunami

Con información preliminar, el USGS reportó dos temblores de magnitud 7,1, uno con epicentro 28 kilómetros al noroeste del municipio de Montalbán (norte, a unos 100 kilómetros al oeste de Caracas) y previamente había reportado uno de la misma magnitud con epicentro a 21 kilómetros al oeste del municipio de Morón, a una distancia similar de la capital.