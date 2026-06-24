Sismo de 7,1 sacude Caracas y la región norte de Venezuela; hay alerta de tsunami

Un sismo de magnitud 7,1 sacudió el miércoles Caracas, la capital de Venezuela, y otras regiones del país sudamericano, informó el Servicio Geológico de EEUU (USGS, en inglés) y corroboraron corresponsales de esta agencia en el lugar.
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Con información preliminar, el USGS reportó dos temblores de magnitud 7,1, uno con epicentro 28 kilómetros al noroeste del municipio de Montalbán (norte, a unos 100 kilómetros al oeste de Caracas) y previamente había reportado uno de la misma magnitud con epicentro a 21 kilómetros al oeste del municipio de Morón, a una distancia similar de la capital.
Corresponsales de la Agencia Sputnik en Caracas reportaron daños importantes en algunos edificios de la capital.
Posteriormente, el Servicio Nacional de Meteorología de EEUU emitió un alerta de tsunami, que luego fue cesada; mantiene en vigencia dos avisos de tsunami para las islas Vírgenes y Puerto Rico.
(Sputnik)