Mundo

Congreso de Brasil

Congreso de Brasil busca reducir las penas a militares golpistas y a Bolsonaro

La maniobra en el Congreso de Brasil, para reducir condena de Bolsonaro, de 27 años a 2 termina con diputado socialista desalojado con violencia por la policía.

 captura
Policías retirando por la fuerza al diputado Glauber Braga (PSOL), corte de la transmisión televisiva de la sesión y los periodistas echados del plenario: todo en el marco de la discusión de un proyecto, que busca reducir drásticamente la condena del ex presidente Jair Bolsonaro, sentenciado por intento de golpe de Estado en Brasil.

Una ley hecha a la medida de Bolsonaro

El proyecto de ley defendido por la derecha y sectores del llamado “centrão” propone disminuir de manera sustancial la pena por delitos vinculados a intentos de ruptura institucional. En la práctica, significaría aliviar la condena de 27 años que pesa sobre Bolsonaro y abrir la puerta a beneficios para más de un centenar de detenidos por los ataques del 8 de enero de 2023 contra los tres poderes en Brasilia.

Sus impulsores lo presentan como un gesto de “pacificación nacional”. Pero para la bancada oficialista —y buena parte de la opinión pública— se trata de una operación evidente: forzar una semiamnistía para el líder de la extrema derecha en nombre de la concordia, una maniobra que para críticos dentro y fuera del parlamento constituye una verdadera afrenta institucional.

La izquierda y el PT calificaron el proyecto como “inaceptable”. Diputados del PSOL directamente hablaron de una “vergüenza histórica” que podría reescribir los estándares legales solo para beneficiar al ex mandatario y a quienes protagonizaron los disturbios que intentaron desconocer el resultado de las elecciones.

La protesta de Glauber Braga y el despliegue policial

En ese clima de máxima tensión, el diputado Glauber Braga tomó una decisión inusual: ocupó la silla del presidente de la Cámara, Hugo Motta, como gesto de protesta contra lo que definió como una “ofensiva golpista”. Lo hizo pacíficamente, repitiendo que ejercía su derecho político a no convalidar una ley hecha para blanquear responsabilidades.

A partir de allí, todo escaló. Entre las 16 y las 18 horas, la sesión quedó bloqueada, la transmisión de la TV Câmara fue cortada un hecho inédito, denunciado como posible censura y la prensa fue desalojada del recinto. Finalmente, un grupo de policías legislativos ingresó al estrado y retiró por la fuerza al parlamentario del PSOL ante un plenario prácticamente vacío.

Un diputado bajo presión política

La tensión alrededor de Braga no es aislada. Este miércoles la Cámara debe votar un pedido de pérdida de mandato contra él por un incidente ocurrido en 2024, cuando se defendió de un militante del MBL que lo perseguía en los pasillos del Congreso. La derecha presiona para expulsarlo del Legislativo, lo que algunos parlamentarios del oficialismo interpretan como una represalia política en un momento clave.

