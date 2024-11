Corte de EEUU desestima causa contra Trump por disturbios del Capitolio de 2021

"Por las razones expuestas en la Opinión adjunta, ECF No. 282, se CONCEDE la Moción de Desestimación del Gobierno, ECF No. 281, y se DESESTIMA por la presente la Acusación Sustitutiva, ECF No. 226, sin perjuicio", dijo la jueza Tanya Chutkan en el fallo, a pedido del fiscal especial Jack Smith.