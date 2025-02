Crecen las especulaciones sobre el futuro del Papa Francisco

Ahora se teme por su estado de salud. "Al Santo Padre va nuestro pensamiento y nuestra ferviente plegaria por su salud”, dijo el cardenal Pietro Parolin en Bergamo (norte de Italia) el sábado, luego de conocer las últimas noticias sobre la salud de Francisco.

El Colegio Cardenalicio

Para entender cómo se moverá la Iglesia en caso de renuncia o de fallecimiento del Pontífice hay que tener presente algunas normas del código de Derecho Canónico de la Santa Sede.

Según datos oficiales vaticanos, el Colegio cardenalicio está formado por 252 cardenales: 138 son electores y 114 no electores. Los no electores son los que tienen 80 años o más y por eso no pueden votar por un nuevo Papa. A lo largo del 2025, 14 cardenales cumplirán 80 años y dejarán de ser electores.

El Colegio cardenalicio es cada vez más multinacional. Son 94 los países representados de los cinco continentes, 13 de ellos de América Latina. Según los datos de enero del 2025, Los países latinoamericanos tiene 24 electores en el colegio cardenalicio. El país sudamericano con más cardenales electores es Brasil (7), seguido de Argentina (4), México (2) y Chile (2). Los restantes países latinoamericanos que tienen un cardenal elector cada uno son Nicaragua, Colombia, Ecuador, Perú, Cuba, Haití, Paraguay, Guatemala, y Uruguay.

Sobre el total de 252 miembros del colegio cardenalicio, Europa sigue teniendo la mayoría con 114 miembros (17 de los cuales italianos). Le siguen Latinoamérica (40), Asia (37), África (29), América del Norte (28), y Oceanía (4).

Cuatro de cada cinco prelados que elegirán al nuevo Papa han sido hechos cardenales por Francisco. Los últimos 27 el pasado 7 de diciembre. Y esto da un indicio de cómo podrían marchar las nuevas elecciones. La idea de Francisco al parecer fue la de marcar un camino de apertura de la Iglesia hacia los pobres, las mujeres, los homosexuales, el mundo y la ecología. Y para que la Iglesia pueda continuar avanzando en este sentido necesitaba cardenales más progresistas.

Las reuniones para la elección del nuevo Pontífice se hacen en la Capilla Sixtina, dentro del Vaticano, maravillosamente decorada desde el siglo XVI con frescos de Miguel Angel, Sandro Boticelli, Pietro Perugino, Pinturichio entre otros. Desde 1858 se realizan allí los cónclaves para la elección de los papas.

Las votaciones no dan resultados inmediatos porque para que un candidato sea elegido Papa debe obtener al menos dos tercios de los votos, es decir un mínimo de 92 votos a favor. Cuando el Papa es elegido , en general luego de varias votaciones, sale un humo blanco por la chimenea de la Sixtina que se ve desde la Plaza de San Pedro y significa “Habemus Papam” (tenemos Papa). El nuevo Papa se asomará luego al balcón de la basílica de San Pedro para presentarse ante la multitud que en esa ocasión, generalmente llena toda la plaza de San Pedro.

Los candidatos

Entre los cardenales y otros miembros de la Iglesia hay muchas polémicas sobre los candidatos. A simple vista no parece perfilarse ningún latinoamericano. En cambio sí aparecen esta vez un asiático y un africano que según ciertos analistas podrían ayudar a la difusión del catolicismo en países multitudinarios de Asia y de África, un poco olvidados en estos últimos años de pandemia, guerras y crisis económicas y ambientales.

Las listas de candidatos varían entre algunos progresistas y otros conservadores muy críticos del accionar de Francisco durante todos estos años.

Entre los progresistas y moderados se destaca el cardenal filipino Luis Antonio Tagle (67 años), quien fue arzobispo de Manila, capital de Filipinas. Pero luego Francisco, en 2019, lo nombró prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos en el Vaticano. Siempre ha insistido en la importancia de la inclusión y la justicia social.

Hay quien habla en esta área también del cardenal Peter Turkson (76 años)de Ghana, que ya había sido candidato al papado en 2013. Turkson fue prefecto del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral del Vaticano hasta 2021. Es considerado un candidato moderado, con una buena disposición para abordar temas como la justicia económica y el medioambiente.

Asimismo aparecen en esta lista dos italianos. Matteo Zuppi (69 años) y Pietro Parolin (70 años). Zuppi, arzobispo de Bolonia y actual presidente de la conferencia Episcopal Italiana, es una persona muy sensible a los migrantes y a los pobres, y siempre estuvo muy cercano a la Comunidad de Sant’Egidio que se ocupa de pobres y migrantes además de mediar en conflictos internacionales. Zuppi fue enviado por Francisco en “misión de paz” a Ucrania donde encontró al presidente Volodymyr Zelensky y luego a Estados Unidos para encontrar al presidente Joe Biden. Pero no fue a Rusia.

Pietro Parolin es el actual secretario de estado vaticano, es decir el número dos de la Santa Sede después del Papa. Fue nombrado por Francisco en 2013, poco después que él asumiera como Pontífice. Ha desarrollado una larga carrera diplomática en estos años siempre con moderación.

Se menciona además a dos españoles como posibles candidatos, Juan José Omella (77 años) actual arzobispo de Barcelona y ex presidente de la Conferencia Episcopal Española, creado cardenal por Francisco en 2017, y el jesuita Luis Francisco Ladaria Ferrer (81 años), ex prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, creado cardenal por Francisco en 2018. Ladaria Ferrer no podrá votar por el próximo Papa pero puede ser elegido pese a tener 81 años.

Los conservadores

Del lado conservador se destacan principalmente dos figuras: el estadounidense Raymond Leo Burke y el húngaro Peter Erdö.

Burke (76 años) es uno de los cardenales que critica más a Francisco por considerarlo, como muchos de la conferencia episcopal estadounidense, demasiado cercano a los pobres. Burke, hecho cardenal por Benedicto XVI en 2010, se opuso a muchos cambios propuestos por Francisco, como el hecho de que las parejas divorciadas y vueltas a casar pudieran recibir la eucaristía, o el dar espacio a los homosexuales.

Peter Erdö (72 años), es ex presidente de de la Conferencia Episcopal Europea, y como Burke, también se opone a la comunión para los divorciados o casados nuevamente. El compara además el acto de recibir a los refugiados que escapan de países en conflictos, o con problemas climáticos o económicos, como un “tráfico humano”. Fue hecho cardenal por Juan Pablo II en 2003. Apareció como posible candidato al Papado cuando Francisco fue elegido en 2013. Es actualmente el arzobispo de Esztergom-Budapest.

Otros incluidos en este grupo son el alemán Gerhard Ludwig Müller y Willem Eijk de los Países Bajos. Müller (78 años) ocupó el cargo de prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe hasta 2017. Esta congregación es fundamental para la Iglesia porque es una suerte de “Corte Suprema” en materia doctrinal. Al principio parecía ser un moderado pero luego pasó a ser un gran crítico de las cosas que hacía Francisco. Similar al otro candidato Eijk (71 años), arzobispo de Utrecht y teólogo tradicionalista que se mostró contrario a las reformas de Francisco.