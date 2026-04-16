Crisis política en Perú: candidato derechista denuncia fraude y llama a la insurgencia

Llama a la insurgencia

En la víspera, el derechista envió una petición formal al JNE para que detenga la elección por el segundo puesto en los comicios presidenciales, posición que garantizaría el pase al balotaje del 7 de junio.

El candidato argumentó que existen fallas y vicios en la elección que ameritan que se atienda su pedido.

Durante un acto público llamó a que se declaren nulas las elecciones generales y exhortó a sus simpatizantes a sumarse a la denominada “insurgencia civil si se termina de consumar el fraude”. Incluso, llegó a amenazar con sodomizar a los integrantes del Jurado de Elecciones.

Durante la campaña y luego de la elección, López Aliaga ha denunciado un supuesto fraude en su contra, aunque sin presentar prueba alguna que respalde sus afirmaciones.

Fujimori primera

Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular (derecha), lidera el escrutinio de las presidenciales con poco más del 17% de los votos, lo que obligará a realizar balotaje, pues ganar en primera vuelta requiere la mitad más uno de los votos válidos.

Con el 93% de las actas escrutadas, López Aliaga va en tercera posición, detrás de Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú (izquierda), con apenas 6.947 votos de diferencia en un electorado de cerca de 27,3 millones de ciudadanos.

El domingo y el lunes Perú celebró comicios generales para elegir a un nuevo presidente y nuevos representantes para la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.

La ONPE continúa contabilizando los votos, y se estima que resta contabilizar el voto de los peruanos en el extranjero y el voto de las zonas rurales de Perú para lograr el conteo íntegro de los comicios.

(Redacción, en base a Sputnik)