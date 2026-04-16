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Mundo Perú | Renovación Popular |

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Crisis política en Perú: candidato derechista denuncia fraude y llama a la insurgencia

El candidato del derechista partido Renovación Popular de Perú amenazó con sodomizar a los miembros del tribunal electoral.

López Aliaga ofrece recompensa.

López Aliaga ofrece recompensa.
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Rafael López Aliaga, candidato a la presidencia de Perú por el partido Renovación Popular (derecha), ofreció el jueves una recompensa a cualquier trabajador de los organismos electorales que le entregue pruebas de fraude en los comicios generales. Envió una petición formal al JNE para que detenga la elección por el segundo puesto en los comicios presidenciales.

"El Perú merece elecciones transparentes. Si eres trabajador de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Jurado Nacional de Elecciones (JNE), o empresa vinculada al proceso electoral y tienes información veraz y comprobable sobre posibles irregularidades, fraude o sabotaje: ofrezco una recompensa de 20.000 soles (cerca de 5.800 dólares)", indicó el candidato a través de sus redes sociales.

López Aliaga también ofreció "confidencialidad absoluta" y "protección de identidad" a quien brinde información, y dispuso del correo electrónico [email protected] para la entrega de evidencias.

Llama a la insurgencia

En la víspera, el derechista envió una petición formal al JNE para que detenga la elección por el segundo puesto en los comicios presidenciales, posición que garantizaría el pase al balotaje del 7 de junio.

El candidato argumentó que existen fallas y vicios en la elección que ameritan que se atienda su pedido.

Durante un acto público llamó a que se declaren nulas las elecciones generales y exhortó a sus simpatizantes a sumarse a la denominada “insurgencia civil si se termina de consumar el fraude”. Incluso, llegó a amenazar con sodomizar a los integrantes del Jurado de Elecciones.

Durante la campaña y luego de la elección, López Aliaga ha denunciado un supuesto fraude en su contra, aunque sin presentar prueba alguna que respalde sus afirmaciones.

Fujimori primera

Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular (derecha), lidera el escrutinio de las presidenciales con poco más del 17% de los votos, lo que obligará a realizar balotaje, pues ganar en primera vuelta requiere la mitad más uno de los votos válidos.

Con el 93% de las actas escrutadas, López Aliaga va en tercera posición, detrás de Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú (izquierda), con apenas 6.947 votos de diferencia en un electorado de cerca de 27,3 millones de ciudadanos.

El domingo y el lunes Perú celebró comicios generales para elegir a un nuevo presidente y nuevos representantes para la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.

La ONPE continúa contabilizando los votos, y se estima que resta contabilizar el voto de los peruanos en el extranjero y el voto de las zonas rurales de Perú para lograr el conteo íntegro de los comicios.

(Redacción, en base a Sputnik)

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