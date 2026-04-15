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Pentágono confirma planes para agresión militar contra Cuba

Desde el Pentágono se informa que las Fuerzas Armadas están listas para ejecutar las órdenes de Trump para atacar a Cuba.

EEUU se prepara para acciones militares en Cuba.

EEUU se prepara para acciones militares en Cuba.

 Sputnik
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El Departamento de Guerra de EEUU, conocido como el Pentágono, informó a RIA Novosti que planea diversos escenarios de contingencia en Cuba y está listo para ejecutar las órdenes del presidente Donald Trump.

"No especularemos sobre escenarios hipotéticos. El Departamento planea diversos escenarios de contingencia y permanece preparado para ejecutar las órdenes del presidente según lo indicado", dijo el Pentágono al comentar el artículo de USA Today publicado este miércoles en el que se afirmaba que el Departamento de Guerra está intensificando la planificación para una posible operación militar en Cuba.

El lunes, Trump calificó a Cuba de "nación fallida" y añadió que EEUU podría considerar intervenir en la isla caribeña una vez que se resuelva el conflicto con Irán.

Cuba resiste

Por su parte, en una entrevista con NBC, publicada el domingo, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, recalcó que Cuba no busca una guerra con EEUU y que mantiene su compromiso con la defensa y la no agresión.

Fue el 29 de enero, cuando Trump firmó una orden ejecutiva que autoriza aranceles a las importaciones de países que suministran petróleo a Cuba y declaró el estado de emergencia debido a una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU.

Desde entonces, el país atraviesa una crisis de combustible. Esto ha provocado cortes de energía periódicos en la isla y, ocasionalmente, protestas.

Ayuda rusa

A finales de marzo, el petrolero ruso Anatoly Kolodkin entregó a Cuba un cargamento de ayuda humanitaria consistente en 100 000 toneladas de petróleo.

El Gobierno cubano afirmó que EEUU está utilizando el bloqueo energético para asfixiar la economía del país y hacer insoportables las condiciones de vida de su población.

(Sputnik y RIA Novosti)

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