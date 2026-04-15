Pentágono confirma planes para agresión militar contra Cuba

Cuba resiste

Por su parte, en una entrevista con NBC, publicada el domingo, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, recalcó que Cuba no busca una guerra con EEUU y que mantiene su compromiso con la defensa y la no agresión.

Fue el 29 de enero, cuando Trump firmó una orden ejecutiva que autoriza aranceles a las importaciones de países que suministran petróleo a Cuba y declaró el estado de emergencia debido a una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU.

Desde entonces, el país atraviesa una crisis de combustible. Esto ha provocado cortes de energía periódicos en la isla y, ocasionalmente, protestas.

Ayuda rusa

A finales de marzo, el petrolero ruso Anatoly Kolodkin entregó a Cuba un cargamento de ayuda humanitaria consistente en 100 000 toneladas de petróleo.

El Gobierno cubano afirmó que EEUU está utilizando el bloqueo energético para asfixiar la economía del país y hacer insoportables las condiciones de vida de su población.

(Sputnik y RIA Novosti)