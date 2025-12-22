Cristina Fernández de Kirchner se recupera de manera favorable de apendicitis y peritonitis.

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) se recupera sin inconvenientes de un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis del que fue operada el sábado, informó este lunes la clínica privada donde permanece internada.
"La Dra. Cristina Fernández de Kirchner continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada", refirió el sanatorio Otamendi en un comunicado.
La dos veces mandataria permanece con tratamiento antibiótico y mantiene un drenaje peritoneal, sin presentar fiebre o algún tipo de complicación, detalló el centro.
"Se mantiene el criterio de internación hasta completar el tratamiento pertinente", añade el comunicado firmado por la directora médica, Marisa Lanfranconi.
La también exvicepresidenta (2019-2023) fue visitada en las últimas horas por familiares y amigos, mientras en las afueras de centro clínico fueron colgados varios carteles con mensajes de apoyo a Fernández por parte de simpatizantes que también se acercaron hasta el sanatorio.
Una consigna y dos camionetas de la Policía Federal permanecen frente al hospital para vigilar los ingresos y garantizar la seguridad de la expresidenta, que una vez obtenga el alta regresará a su casa de la ciudad de Buenos Aires, donde cumple prisión domiciliaria a raíz de una pena por corrupción que la condenó a seis años de cárcel y la inhabilitó de por vida a ejercer cargos públicos.