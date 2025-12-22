Cristina Fernández de Kirchner se recupera de manera favorable de apendicitis y peritonitis.

La también exvicepresidenta (2019-2023) fue visitada en las últimas horas por familiares y amigos, mientras en las afueras de centro clínico fueron colgados varios carteles con mensajes de apoyo a Fernández por parte de simpatizantes que también se acercaron hasta el sanatorio.

Una consigna y dos camionetas de la Policía Federal permanecen frente al hospital para vigilar los ingresos y garantizar la seguridad de la expresidenta, que una vez obtenga el alta regresará a su casa de la ciudad de Buenos Aires, donde cumple prisión domiciliaria a raíz de una pena por corrupción que la condenó a seis años de cárcel y la inhabilitó de por vida a ejercer cargos públicos.