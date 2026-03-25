"Tienen la costumbre de regalar lo obsoleto", dijo Petro sobre EEUU tras accidente aéreo

Es el mismo modelo que fue vendido por el gobierno de España a Uruguay a fines de 2020. El gobierno de Luis Lacalle Pou desembolsó por dos Hércules C-130 la suma de 22 millones de euros, más todo lo que tuvo que gastar en mantenimiento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/SA_Defensa/status/2036122527110463547&partner=&hide_thread=false The specific aircraft was the C-130H (#: FAC-1016) delivered to Colombia in September 2020 from the U.S.



The unit was in service with the USAF as (#: 83-0488) and was commissioned into service in 1983; 43 years old at the time of the crash today. https://t.co/4Adqe1xvDh pic.twitter.com/U2bahiFIYC — SA Defensa (@SA_Defensa) March 23, 2026

Petro: Donaciones de equipos antiguos salen "más caro" que comprar nuevos

Durante el último Consejo de Ministros, Petro manifestó que equipos que "regalan" a su país son "cosas decrépitas que se burlan de la dignidad de Colombia, como el caso del avión".

"¿Por qué regala EEUU el avión y no lo siguen usando ellos? […] Ellos modernizan [la flota], entonces […] van sacando lo obsoleto, pero tienen la costumbre de regalarle a sus aliados lo obsoleto", aseveró.

El dignatario enfatizó que esas donaciones de equipos antiguos le salen a Colombia "más caro" que comprar unos nuevos, dado que requieren un mantenimiento muy costoso.

"Entre más viejo el avión, la máquina, más mantenimiento costoso necesita", apuntó.

"No se puede defender una nación con armas regaladas"

En este contexto, abogó por avanzar en la producción de sus propias armas "hasta donde el desarrollo lo permite", con el fin de fortalecer la autonomía del país.

"Unas Fuerzas Armadas pueden defender una nación si son autónomas, no dependientes de otra nación", dijo.

"No puede haber unas Fuerzas Armadas que quieran defender una nación con armas regaladas", puntualizó.