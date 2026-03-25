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Mundo Gustavo Petro | EEUU | Luis Lacalle Pou

Caída del Hércules C-130H

"Tienen la costumbre de regalar lo obsoleto", dijo Petro sobre EEUU tras accidente aéreo

Gustavo Petro cuestionó donaciones militares de EEUU como la del Hércules accidentado el lunes, que es igual a los comprados a España por Lacalle Pou en 2020.

Hércules donado por EEUU a Colombia que se estrelló el lunes 23.

Hércules donado por EEUU a Colombia que se estrelló el lunes 23.
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Por Redacción Caras y Caretas

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó este martes las donaciones de equipos militares antiguos que Estados Unidos (EEUU) realiza a su país. El mandatario hizo estas consiEl deraciones tras el accidente del avión Hércules C-130H de la Fuerza Aérea Colombiana en el departamento de Putumayo, que este lunes se cobró la vida de al menos 69 uniformados.

Esto sucede a un mes de la caída de un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Bolivia en El Alto que dejó decenas de muertos.

Avión accidentado es igual a los que compró el gobierno de Lacalle Pou

El avión Hércules que tenía 43 años de uso, fue donado por EEUU a Colombia en 2020 en el marco del programa de Artículos Excedentes de Defensa (EDA, por sus siglas en inglés).

Es el mismo modelo que fue vendido por el gobierno de España a Uruguay a fines de 2020. El gobierno de Luis Lacalle Pou desembolsó por dos Hércules C-130 la suma de 22 millones de euros, más todo lo que tuvo que gastar en mantenimiento.

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Petro: Donaciones de equipos antiguos salen "más caro" que comprar nuevos

Durante el último Consejo de Ministros, Petro manifestó que equipos que "regalan" a su país son "cosas decrépitas que se burlan de la dignidad de Colombia, como el caso del avión".

"¿Por qué regala EEUU el avión y no lo siguen usando ellos? […] Ellos modernizan [la flota], entonces […] van sacando lo obsoleto, pero tienen la costumbre de regalarle a sus aliados lo obsoleto", aseveró.

El dignatario enfatizó que esas donaciones de equipos antiguos le salen a Colombia "más caro" que comprar unos nuevos, dado que requieren un mantenimiento muy costoso.

"Entre más viejo el avión, la máquina, más mantenimiento costoso necesita", apuntó.

"No se puede defender una nación con armas regaladas"

En este contexto, abogó por avanzar en la producción de sus propias armas "hasta donde el desarrollo lo permite", con el fin de fortalecer la autonomía del país.

"Unas Fuerzas Armadas pueden defender una nación si son autónomas, no dependientes de otra nación", dijo.

"No puede haber unas Fuerzas Armadas que quieran defender una nación con armas regaladas", puntualizó.

FUENTE: RT en Español

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