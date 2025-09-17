Derrota para Milei: Congreso levanta veto a emergencia sanitaria y financiación de universidades

El conflicto de los trabajadores del Garrahan comenzó hace más de cuatro meses, cuando el personal médico y no médico del centro de salud empezó a movilizarse para denunciar la pérdida de poder adquisitivo de sus salarios y visibilizar el desfinanciamiento de la institución, que derivó en la renuncia de más de 200 profesionales en el último año y medio.

Otro veto levantado

También el miércoles, la Cámara de Diputados rechazó el veto a la ley de financiación de universidades públicas, con 174 votos a favor, 67 en contra y dos abstenciones.

La norma, sancionada el 21 de agosto por el Senado, con 58 votos a favor, diez en contra y tres abstenciones, propone la reapertura de negociaciones salariales para los trabajadores de las universidades, reconoce fondos para becas y funcionamiento, y crea un fondo de 10.000 millones de pesos (6,7 millones de dólares).

La comunidad universitaria organizó en todo el país la Tercera Marcha Federal, una movilización masiva con réplicas en las principales ciudades del país y que tuvo su epicentro frente al Congreso de la capital argentina, que amaneció vallado en su perímetro para evitar que se acercaran los manifestantes.

Doble triunfo

Con este doble triunfo de la oposición en Diputados, las dos leyes que rechazó Milei por considerar que atentaban contra el equilibrio fiscal pasarán ahora al Senado, que también debe reunir dos tercios de los votos para tumbar de manera definitiva el veto del presidente.

Varios sectores en Argentina se encuentran en conflicto con la actual gestión por el ajuste fiscal del Gobierno y la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos.

(Sputnik)