Derrota para Milei: Congreso levanta veto a emergencia sanitaria y financiación de universidades

La Cámara de Diputados de Argentina rechazó el miércoles el veto del presidente, Javier Milei, a la ley de emergencia sanitaria pediátrica, que entre otras medidas, establece una recomposición salarial de todo el personal y garantiza el funcionamiento del hospital Garrahan. El rechazo al veto tuvo 180 votos a favor, 60 en contra y una abstención.
Mientras una multitud colmaba las inmediaciones del Congreso en rechazo a las políticas de la actual gestión, la Cámara Baja resistió el veto del jefe de Estado a la ley que declara la emergencia pediátrica en favor del hospital Garrahan, el principal centro pediátrico del país.
Sancionada por el Senado el 21 de agosto con 62 votos positivos y ocho negativos, la normativa contempla un aumento salarial del 70 por ciento para los 4.500 empleados de planta y los 420 residentes del hospital, además de garantizar el suministro de productos críticos y de derogar una resolución que precarizaba las residencias médicas, al convertirlas en becas.
El conflicto de los trabajadores del Garrahan comenzó hace más de cuatro meses, cuando el personal médico y no médico del centro de salud empezó a movilizarse para denunciar la pérdida de poder adquisitivo de sus salarios y visibilizar el desfinanciamiento de la institución, que derivó en la renuncia de más de 200 profesionales en el último año y medio.
Otro veto levantado
También el miércoles, la Cámara de Diputados rechazó el veto a la ley de financiación de universidades públicas, con 174 votos a favor, 67 en contra y dos abstenciones.
La norma, sancionada el 21 de agosto por el Senado, con 58 votos a favor, diez en contra y tres abstenciones, propone la reapertura de negociaciones salariales para los trabajadores de las universidades, reconoce fondos para becas y funcionamiento, y crea un fondo de 10.000 millones de pesos (6,7 millones de dólares).
La comunidad universitaria organizó en todo el país la Tercera Marcha Federal, una movilización masiva con réplicas en las principales ciudades del país y que tuvo su epicentro frente al Congreso de la capital argentina, que amaneció vallado en su perímetro para evitar que se acercaran los manifestantes.
Doble triunfo
Con este doble triunfo de la oposición en Diputados, las dos leyes que rechazó Milei por considerar que atentaban contra el equilibrio fiscal pasarán ahora al Senado, que también debe reunir dos tercios de los votos para tumbar de manera definitiva el veto del presidente.
Varios sectores en Argentina se encuentran en conflicto con la actual gestión por el ajuste fiscal del Gobierno y la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos.
(Sputnik)