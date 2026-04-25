Donal Trump se metió con Malvinas y provocó un cruce diplomático entre Argentina y Reino Unido

Ante la noticia de Reuters, Reino Unido reafirmó su posición sobre la soberanía de las islas. “No podríamos ser más claros sobre la postura del Reino Unido respecto a las Islas Falklands. Es una posición de larga data y no ha cambiado”, remarcó un vocero de Starmer.

“El derecho de los isleños a la autodeterminación es primordial, y la soberanía recae en el Reino Unido. Esa ha sido nuestra postura constante y seguirá siéndolo”, agregó.

También se pronunció la ministra de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Yvette Cooper, quien citó la intervención ante el Parlamento del secretario de Estado para Europa, Stephen Doughty.

Dura respuesta Argentina

“Las Islas Malvinas son británicas: la soberanía reside en el Reino Unido y la autodeterminación en los isleños. Como reiteró Stephen Doughty esta semana en el Parlamento, nuestro compromiso con las Malvinas es inquebrantable”, señaló.

La respùesta de Argentina no se hizo esperar: “Rechazamos la invocación británica del principio de libre determinación de los pueblos”, escribió el canciller Quirno en una extensa publicación compartida en su cuenta oficial de X, donde habló de una “situación colonial” que persiste en las islas desde la ocupación británica de 1833.

El posteo del diplomático enseguida fue respaldado por un mensaje del presidente Javier Milei "Las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas“.