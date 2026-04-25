Donal Trump se metió con Malvinas y provocó un cruce diplomático entre Argentina y Reino Unido

El gobierno de Argentina respondió este viernes a las declaraciones de Reino Unido en relación con la soberanía de las Islas Malvinas. Tanto el presidente Javier Milei como el canciller Pablo Quirno reafirmaron el derecho sobre el archipiélago y rechazaron “la invocación británica del principio de libre determinación de los pueblos”, en referencia a los isleños. La polémica se desató cuando la agencia Reuters reveló que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideraba retirarle el apoyo a Reino Unido en el diferendo sobre las islas debido a su falta de apoyo en la guerra de Medio Oriente.
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Reino Unido reafirma su soberanía sobre las Malvinas
Las especulaciones desde la Casa Blanca aseguraban que Estados Unidos contemplaba la opción de reconsiderar el apoyo diplomático a las “posesiones imperiales” europeas de larga data como las Islas Malvinas.
Las últimas semanas, la relación de Trump con el primer ministro británico Keir Starmer se tensó: el mandatario estadounidense lo insultó repetidas veces y lo trató de cobarde por su posición en la guerra.
Ante la noticia de Reuters, Reino Unido reafirmó su posición sobre la soberanía de las islas. “No podríamos ser más claros sobre la postura del Reino Unido respecto a las Islas Falklands. Es una posición de larga data y no ha cambiado”, remarcó un vocero de Starmer.
“El derecho de los isleños a la autodeterminación es primordial, y la soberanía recae en el Reino Unido. Esa ha sido nuestra postura constante y seguirá siéndolo”, agregó.
También se pronunció la ministra de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Yvette Cooper, quien citó la intervención ante el Parlamento del secretario de Estado para Europa, Stephen Doughty.
Dura respuesta Argentina
“Las Islas Malvinas son británicas: la soberanía reside en el Reino Unido y la autodeterminación en los isleños. Como reiteró Stephen Doughty esta semana en el Parlamento, nuestro compromiso con las Malvinas es inquebrantable”, señaló.
La respùesta de Argentina no se hizo esperar: “Rechazamos la invocación británica del principio de libre determinación de los pueblos”, escribió el canciller Quirno en una extensa publicación compartida en su cuenta oficial de X, donde habló de una “situación colonial” que persiste en las islas desde la ocupación británica de 1833.
El posteo del diplomático enseguida fue respaldado por un mensaje del presidente Javier Milei "Las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas“.