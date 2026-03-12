EEUU reconoce haber perdido avión cisterna en operación contra Irán

Ataque a Irán

El pasado 28 de febrero, EEUU e Israel comenzaron ataques coordinados contra Irán en pleno proceso de negociaciones indirectas entre Washington y Teherán sobre el alcance del programa nuclear del país persa.

‎La ofensiva lanzada busca acabar con el programa nuclear de Irán, en el que EEUU e Israel ven una amenaza inminente, así como reducir las capacidades militares del país persa y allanar el camino a una sublevación popular que derroque al gobierno de los ayatolás.

Teherán responde

‎Irán está respondiendo a la ofensiva con golpes de represalia contra Israel y las bases militares de Washington emplazadas en diversos países de Oriente Medio. También se han registrado lanzamientos de drones o misiles hacia objetivos militares en Azerbaiyán, Chipre y Turquía, aunque Irán niega su autoría.

‎El conflicto armado en curso perturbó el tráfico aéreo sobre la península arábiga, dejando varados a decenas de miles de viajeros en numerosos países, así como la navegación en el estrecho de Ormuz, que es clave para el comercio mundial de hidrocarburos.

