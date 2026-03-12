EEUU reconoce haber perdido avión cisterna en operación contra Irán

El Comando Central de EEUU (Centcom) confirmó el jueves la pérdida de un avión cisterna de reabastecimiento aéreo KC-135 durante una operación contra Irán, en un incidente que involucró a otra aeronave sobre cielo iraquí.
"El Comando Central de EEUU tiene conocimiento de la pérdida de un avión cisterna de reabastecimiento KC-135. El incidente ocurrió en espacio aéreo amigo durante la Operación Furia Épica, y las labores de rescate continúan. Dos aeronaves estuvieron involucradas en el incidente. Una de ellas se estrelló en el oeste de Irak y la segunda aterrizó sin problemas. Esto no se debió a fuego hostil ni a fuego amigo", declaró el Centcom en un comunicado.
El Boeing KC-135 Stratotanker es un avión cisterna a reacción de largo alcance con alas en flecha, capaz de transferir hasta 200.000 libras de combustible en vuelo mediante un brazo telescópico, lo que le permite extender la autonomía de aviones militares durante misiones globales desde hace más de 65 años.
Ataque a Irán
El pasado 28 de febrero, EEUU e Israel comenzaron ataques coordinados contra Irán en pleno proceso de negociaciones indirectas entre Washington y Teherán sobre el alcance del programa nuclear del país persa.
La ofensiva lanzada busca acabar con el programa nuclear de Irán, en el que EEUU e Israel ven una amenaza inminente, así como reducir las capacidades militares del país persa y allanar el camino a una sublevación popular que derroque al gobierno de los ayatolás.
Teherán responde
Irán está respondiendo a la ofensiva con golpes de represalia contra Israel y las bases militares de Washington emplazadas en diversos países de Oriente Medio. También se han registrado lanzamientos de drones o misiles hacia objetivos militares en Azerbaiyán, Chipre y Turquía, aunque Irán niega su autoría.
El conflicto armado en curso perturbó el tráfico aéreo sobre la península arábiga, dejando varados a decenas de miles de viajeros en numerosos países, así como la navegación en el estrecho de Ormuz, que es clave para el comercio mundial de hidrocarburos.
(Sputnik)