El acuerdo vale por la necesidad

Recordemos que al empezar la guerra el régimen iraní estaba muy débil: enfrentaba un combo de situaciones, desde una crisis económica, medioambiental, con capacidades defensivas disminuidas. Y además, disturbios internos que fueron objeto de una feroz represión que provocó la muerte de miles de ciudadanos. Sin embargo, bastaron 40 días de guerra y otros casi 60 días de un alto el fuego precario, casi inexistente para que la República Islámica revirtiera esa situación, y resurgiera fortalecido.

En el papel….

Si todo sucede de acuerdo al documento, Estados Unidos e Irán han formalizado el acuerdo que pone fin a la guerra iniciada el 28 de febrero. De este punto, lo diferente es que ambos países han confirmado que el memorando de entendimiento “entra en vigor de forma inmediata”.

Textualmente, el punto uno establece que “Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán y sus aliados en la guerra actual, al firmar este M.O.U., declaran la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, y se comprometen a no iniciar ninguna guerra ni operación militar entre sí, a abstenerse de la amenaza o uso de la fuerza mutuamente y a garantizar la integridad territorial y soberanía del Líbano. El acuerdo final confirmará la terminación permanente de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, y otras disposiciones de este párrafo”.

Para asegurarse su protagonismo, en un video que uno de sus asesores, Dan Scavino, grabó y publicó en X, donde se puede ver a Trump firmando el documento y se lo entrega al secretario de estado, Marco Rubio. En la imagen se ve a Trump al lado de Emmanel Macron, celebraron la firma con aplausos.

Trump firmó en los jardines del Palacio de Versalles tras su participación en la cumbre del G7, en Évian-les-Bains.

La firma de Trump se estampó una vez que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán confirmó que el presidente del país, Masud Pezeshkian, había firmado digitalmente el memorando de entendimiento. "Cuando el texto es firmado por las más altas autoridades de ambos países, violarlo tendrá naturalmente un mayor costo", expresó Esmaeil Baghaei, portavoz de Exteriores de Irán.

También el primer ministro pakistaní, mediador, expresó su satisfacción por el acuerdo alcanzado. Pakistán destacó el rol de Qatar como co-mediador.

Al haberse realizado las firmas digitales “no se contempla un acto de firma física en territorio suizo”. Si todo se cumple sin contratiempos, las misiones técnicas se encontrarán en Ginebra para completar la letra chica del acuerdo.

Qué dice Vance?

El New York Times publicó una entrevista con uno de los protagonistas fundamentales de este acuerdo, el vicepresidente J D Vance. La entrevista estuvo a cargo de Ross Douthat, columnista y presentador del podcast “Interesting Times”.

Hasta poco antes de la firma del documento, los corredores de las oficinas de la Casa Blanca y del Congreso observaban discretamente un cruce de excusas en voz baja entre Vance y Trump.

Vance que replicaba "Si crees que esto es un mal trato, ¿cuál es tu alternativa?" Sin embargo, publica el NYT en un tramo inicial de la entrevista, “los críticos de JD Vance piensan que su papel clave en las negociaciones con Irán podría acabar siendo un lastre en su cuello”. En otros escritorios, no demasiados discretos, llegaba el comentario del presidente que ante las dudas que algunos allegados le planteaban y plantean, él ha respondido "si no funciona, culparé a JD". Lo dijo en Francia y no demoró nada en llegar a Washington.

Vance trató de ser enfático: “esto es lo que hace el acuerdo. Y lo primero es que abre el Estrecho de Ormuz, que obviamente ha sido una fuente importante de choque global de oferta tanto en petróleo y gas, como en productos derivados del petróleo y gas como fertilizantes, etc. Así que el Estrecho de Ormuz está abierto inmediatamente.

Reconstrucción

Al preguntársele sobre los recursos comprometidos, Vance respondió, con cierta ironía “he oído cifras como un fondo de reconstrucción de 300.000 millones de dólares, 24.000 millones de activos sin congelar y todo eso. Y lo que contempla el acuerdo es que habrá beneficios económicos — para ser claros, no pagados por los contribuyentes estadounidenses. Ni un céntimo del dinero estadounidense va a Irán. Pero podría haber beneficios económicos para Irán pagados por inversiones de otros países, si transforman su país. Así que cuando veo a la gente decir: Bueno, no deberías darles nada — yo digo: Bueno, no les estamos dando nada”.

SI bien este es el anuncio número 39 (o quizás más aún) de Trump acerca de una victoria contundente sobre Irán. De todos modos, sorprendió que se completara el ciclo de la negociación y se haya cerrado el documento bajo la forma de “firmas digitales”. Ello a pesar de que estaba planificada una firma presencial para el viernes, que en sí misma era otro capítulo delicado para articular. Todos respiraron aliviados.

Pero que dan muchas preguntas y tensiones. Vaya a modo de listado breve lo que queda por resolver…algunas requieren acuerdos difíciles de procesar y de otros se encargará la dialéctica que se imponga.

A saber: el acuerdo de Trump con Irán abre nuevas brechas en el Partido Republicano y de esta interna puede depender el futuro de la sucesión de Trump; Irán obtiene un gran o sencillo salvavidas económico a cambio de pocas concesiones respecto a los primeros borradores; Netanyahu ha expresado que no se siente comprometido, se manifestó “atónito” por el acuerdo y calificó las conclusiones como una “capitulación catastrófica”.

Y otra consecuencia de esta guerra: hay un cambio profundo en la inteligencia militar, armamento y la consolidación de los drones como instrumentos agresivos y de alto potencial.

Una final: el memorando asegura el paso seguro de buques comerciales sin costo sólo por 60 días, en los que deberá definirse la gestión posguerra. De todos modos, Irán precisó que pretende nuevas restricciones y tasas a los buques comerciales que transiten por Ormuz.