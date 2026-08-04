Escándalo en Colombia: Gustavo Petro denunció "fraude electoral algorítmico"

«Los 120.000 documentos electorales no tienen el candado hash de seguridad para que no sean modificables. El Registrador mintió a la ciudadanía al decir que había un candado: es un simple código para detectar cada formulario, no un mecanismo que impida su modificación», enfatizó.

Petro dijo que la Registraduría engañó a la ciudadanía al presentar códigos alfanuméricos como medidas de protección, cuando únicamente servían para identificar los formularios. Denunció el desacato de dicha entidad a la sentencia emitida por el Consejo de Estado en 2018, la cual ordenaba que el software electoral debía ser propiedad del Estado y no manipulable por actores externos o privados.