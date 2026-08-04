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Mundo Gustavo Petro | fraude | Algoritmo

Fraude electoral

Escándalo en Colombia: Gustavo Petro denunció "fraude electoral algorítmico"

Gustavo Petro denunció un presunto fraude electoral algorítmico en Colombia que habría alterado siete millones de votos para favorecer a de la Espriella.

Gustavo Petro llamó ilegítimo al gobierno de De la Espriella.

Gustavo Petro llamó "ilegítimo" al gobierno de De la Espriella.
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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ofreció una rueda de prensa ante medios nacionales e internacionales para ampliar los detalles sobre las denuncias presentadas previamente en sus canales oficiales respecto a la existencia de un fraude electoral algorítmico y sistemático en los recientes comicios, el cual habría alterado los resultados de aproximadamente siete millones de votos para imponer como presidente a Abelardo de la Espriella.

Durante su intervención, el mandatario desconoció la legitimidad de la elección de De la Espriella y afirmó que el verdadero ganador de la contienda fue Iván Cepeda.

Fraude electoral

El jefe de Estado señaló que la irregularidad principal radica en la eliminación de los candados de seguridad (códigos hash) en los formularios E-14 subidos al sistema. Explicó que los documentos PDF terminaron convertidos en archivos modificables tras la finalización de la votación, rompiendo tratados internacionales y leyes nacionales.

«Los 120.000 documentos electorales no tienen el candado hash de seguridad para que no sean modificables. El Registrador mintió a la ciudadanía al decir que había un candado: es un simple código para detectar cada formulario, no un mecanismo que impida su modificación», enfatizó.

Petro dijo que la Registraduría engañó a la ciudadanía al presentar códigos alfanuméricos como medidas de protección, cuando únicamente servían para identificar los formularios. Denunció el desacato de dicha entidad a la sentencia emitida por el Consejo de Estado en 2018, la cual ordenaba que el software electoral debía ser propiedad del Estado y no manipulable por actores externos o privados.

FUENTE: Telesur

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