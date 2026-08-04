El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ofreció una rueda de prensa ante medios nacionales e internacionales para ampliar los detalles sobre las denuncias presentadas previamente en sus canales oficiales respecto a la existencia de un fraude electoral algorítmico y sistemático en los recientes comicios, el cual habría alterado los resultados de aproximadamente siete millones de votos para imponer como presidente a Abelardo de la Espriella.
Fraude electoral
Escándalo en Colombia: Gustavo Petro denunció "fraude electoral algorítmico"
Gustavo Petro denunció un presunto fraude electoral algorítmico en Colombia que habría alterado siete millones de votos para favorecer a de la Espriella.