El capitalismo subvierte la democracia

La desigualdad se ha disparado desde la década de 1970, hasta tal punto que «la relación entre el salario de los directores ejecutivos y el salario medio en las grandes empresas estadounidenses es ahora de casi 300:1», señala Herzog. «Las diferencias que se están abriendo entre los distintos niveles del espectro económico son aún mayores en lo que respecta a la riqueza que a los ingresos, ya que los ricos se enriquecen más rápido que nadie». Impulsados en gran medida por la disminución de las tasas de sindicalización, los trabajadores también dedican mucho más tiempo al trabajo del que desearían. En Estados Unidos, «el empleo a tiempo completo supone una media de cuarenta y siete horas semanales, unas diez horas más que en la mayoría de los países europeos», observa. «Las opciones a tiempo parcial son más escasas y, para muchos, simplemente no son asequibles».

Una de las razones de estas trágicas circunstancias es que los trabajadores tienen muy poco control democrático sobre los lugares donde pasan gran parte (si no la mayor parte) de su vida activa. Las estructuras corporativas son decididamente jerárquicas e intolerantes, lo que significa que los trabajadores tienen poca capacidad para movilizarse en su nombre, incluso cuando está justificado. Como señaló el propio Karl Marx en El capital, vol. I, en el lugar de trabajo «el capital formula, como un legislador privado y a su propia voluntad, su autocracia sobre sus trabajadores». Lo mismo ocurre en la gran mayoría de las empresas actuales, tanto en las fábricas como fuera de ellas.

Por último, el autogobierno del pueblo, para el pueblo, se ve cada vez más amenazado por el capitalismo. Al describir una «alianza» de los mercados y las empresas contra la democracia, Herzog analiza cómo las grandes empresas han traducido su poder económico en poder político. Herzog sostiene, citando al economista Thomas Philippon, que «la economía estadounidense se ha vuelto menos competitiva en las últimas décadas debido a los niveles de concentración industrial que han creado oligopolios en muchos sectores. En estos mercados dominados por unas pocas empresas, los beneficios son mayores y las ventajas para los clientes menores; esto es válido, por ejemplo, para los servicios de telecomunicaciones y las líneas aéreas».

La razón, afirma Herzog, siguiendo de nuevo a Philippon, es que las empresas han presionado para limitar la regulación y asegurarse así de poder sacar más provecho de los trabajadores y los consumidores. Como resultado del descenso de la competencia empresarial debido a las prácticas oligopólicas, Philippon estima que los ciudadanos estadounidenses se han visto «privados de 1,5 billones de dólares de valor que se habrían creado si la industria estadounidense hubiera seguido siendo tan competitiva como antes».

En otras palabras, la alianza de los mercados y las empresas contra la democracia ha obtenido grandes victorias. Los perdedores son la democracia y los trabajadores comunes y corrientes.

¿Qué dicen los críticos?

Hay que reconocer que Herzog es consciente de las respuestas más plausibles a sus críticas al capitalismo contemporáneo y se propone refutarlas cuidadosamente. Algunas de las secciones más interesantes de The Democratic Marketplace son aquellas en las que desmonta sistemáticamente las piedades procapitalistas.

Por ejemplo, Herzog anticipa una objeción a sus afirmaciones sobre nuestro tiempo libre limitado. Para cualquiera que se haya imaginado alguna vez libre de ataduras al llegar a casa después del trabajo, tener más tiempo libre puede parecer una especie de libertad. Pero, por supuesto, muchos sostienen que, en realidad, es nuestra elección si queremos trabajar muchas horas o si queremos más tiempo libre (y, por lo tanto, menos dinero). Herzog ofrece varias respuestas a este argumento. En primer lugar, señala que los mercados laborales siempre

contienen un elemento de coacción, al menos en las sociedades que carecen de sistemas de bienestar incondicionales. En estas sociedades, a menos que se sea rico por cuenta propia, hay que trabajar para evitar la indigencia. Y, dependiendo del coste de la vida y de los derechos que tengan las personas frente a sus empleadores, su elección sobre cuántas horas trabajar puede ser muy limitada.

Herzog señala que las encuestas muestran con frecuencia que las personas preferirían trabajar menos de lo que lo hacen, si pudieran permitírselo. La razón principal por la que nos vemos obligados a trabajar más es que el tiempo libre que muchos de nosotros preferiríamos disfrutar no se considera económicamente «productivo», un caso en el que las necesidades humanas más amplias contradicen las estrechas exigencias de la rentabilidad capitalista.

Además, Herzog sostiene que no tiene por qué ser así. Los experimentos con la semana laboral de cuatro días en el Reino Unido e Islandia han dado resultados prometedores, y los empleados afirman «sentirse menos estresados y agotados al disponer de más tiempo para la familia, los amigos, las aficiones y el ejercicio». Ella especula además que más tiempo libre podría ayudar a reforzar la sociabilidad y el sentido de comunidad en declive en Estados Unidos, ya que las personas tendrían más tiempo para pasar de manera significativa con los demás.

Una de las secciones más débiles del libro es su respuesta a los argumentos meritocráticos de que el capitalismo recompensa a los virtuosos y castiga a los perezosos e imprudentes (los veinteañeros ociosos, por ejemplo, que pierden el día en Discord).

Herzog llama la atención sobre el hecho de que «cuanto más se impregna una sociedad de la lógica del mercado, más nos lo tomamos como algo personal: interpretamos erróneamente el éxito en los mercados como una prueba de virtud y el fracaso como un signo de vicio». Incluso Friedrich Hayek vio que esto era una tontería, observa Herzog; en el mejor de los casos, los mercados recompensan a quienes satisfacen los deseos subjetivos humanos y, a menudo, solo los recompensan por ganar la lotería y nacer ricos.

En otra parte, argumenta en contra del «mito» social darwinista de que la economía debe ser una competición en la que los ganadores son «de alguna manera seres morales mejores». Escribe: «Una visión completamente irrealista de los logros individuales —que mezcla una comprensión errónea de la meritocracia con ideas equivocadas sobre los mercados— parece surgir de los contextos sociales altamente desiguales en los que se producen dichos logros». Reemplazar este mito social darwinista debería ser una toma de conciencia de que nuestra economía se basa en una «complementariedad de diferentes tareas» (quizás algo así como una actitud de «de cada uno según su capacidad, a cada uno según sus necesidades»).

Aunque estoy muy de acuerdo con Herzog en este punto, sus argumentos al respecto son bastante endebles como respuesta a una de las concepciones ideológicas más poderosas que se utilizan para defender la desigualdad económica y las jerarquías en el lugar de trabajo. En The Democratic Marketplace, no dedica mucho tiempo a abordar los argumentos basados en la meritocracia a favor del capitalismo, y limita el debate a dos páginas en las que lo califica de «absurdo» por las razones que acabamos de mencionar.

Entre los filósofos académicos, los argumentos meritocráticos llevan décadas en declive, y hasta pensadores procapitalistas como Hayek y Robert Nozick suelen evitarlos. Pero siguen jugando un papel importante en el discurso popular, con defensores acérrimos de la clase yate como Ben Shapiro publicando libros enteros que dividen el mundo en «leones» productivos y «carroñeros» que no hacen nada. El continuo atractivo de estas ideas para la mayoría significa que merecen algo más que una simple mención.

Afortunadamente, se están dando algunos giros. Una de las críticas más incisivas a los argumentos meritocráticos contemporáneos proviene del libro del filósofo Michael Sandel de 2020, La tiranía del mérito. Sandel sostiene que los ideales meritocráticos no solo se basan en premisas erróneas, sino que tienen consecuencias sociales destructivas. Sandel señala que nuestra clase dominante contemporánea es, en muchos aspectos, la más tóxica de la historia; al menos las élites anteriores imaginaban que su posición se la debía a Dios y que, a su vez, tenían obligaciones con las clases más bajas (noblesse oblige).

Los «ganadores» en el mercado capitalista actual son las primeras élites de la historia que imaginan que están donde están gracias a su propia perspicacia y esfuerzo (dejando de lado, por supuesto, los dos millones de dólares que han heredado de sus padres) y que, por lo tanto, no le deben nada a la gente de abajo. La tendencia cultural inversa es que las clases más bajas suelen interiorizar la idea de que su propia subyugación se debe a una falta moral por su parte. Esta lógica cultural perversa es insostenible, ya que genera, como era de esperar, desconfianza social y resentimiento generalizado. The Democratic Workplace se habría beneficiado de prestar más atención a este destructivo espíritu meritocrático.

Democracia, capitalismo y socialismo

Una de las rarezas de The Democratic Workplace es lo poco que aparece la historia del pensamiento socialista. En muchos aspectos, se presenta como la tradición que no puede decir su nombre. Herzog es taciturna sobre el socialismo y afirma que si su libro es un llamamiento a abolir el capitalismo o no «depende de lo que se entienda por capitalismo y de lo que se considere como alternativas». Rechaza la dicotomía entre «capitalismo frente a socialismo» como una reliquia inútil de la Guerra Fría, y subraya que el capitalismo y el socialismo pueden significar muchas cosas diferentes.

Si bien es cierto que el socialismo se expresa de muchas maneras, parafraseando a Aristóteles, son los pensadores socialistas y socialdemócratas quienes llevan mucho tiempo llamando la atención sobre los problemas que diagnostica Herzog, y el abandono (a menudo deliberado) de esta tradición en el mundo anglosajón ha contribuido a la falta de recursos intelectuales necesarios para resolver esos problemas.

La filósofa Elizabeth Anderson ha destacado acertadamente la necesidad de que los académicos recuperen la historia del pensamiento socialdemócrata y socialista democrático en respuesta a la expansión del neoliberalismo. Esa tradición incluye una fuente de ideas sobre cómo podrían ser las alternativas al capitalismo, así como un rico pensamiento estratégico sobre los obstáculos para lograr una sociedad más justa. Mientras los críticos del capitalismo contemporáneo sigan ignorando estas ideas, es difícil imaginar que puedan encontrar soluciones convincentes para los males que aquejan a nuestra sociedad actual.

Dejando de lado estas cuestiones, The Democratic Workplace es una útil y breve polémica contra la expansión del gobierno privado iliberal y antidemocrático. Condensa argumentos importantes, datos y sabiduría histórica en un paquete conciso, bien escrito y discretamente apasionado, un buen punto de partida intelectual para quienes comienzan a dudar de que las democracias capitalistas funcionen como se prometió.