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Sociedad 1 de Mayo | pronóstico | MetSul

Pronóstico

Condiciones meteorológicas para el 1 de mayo: ¿Cómo afectará el frente frío a la región?

El pronóstico actualizado alerta sobre inestabilidad para el 1 de mayo: ráfagas intensas darán paso al primer pulso de aire invernal en Uruguay.

Pronóstico del tiempo para el 1 de mayo

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De acuerdo con el análisis conjunto de los datos proporcionados por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), el observatorio brasileño MetSul y los modelos de viento de Windguru, el territorio nacional enfrenta una semana marcada por ráfagas persistentes, un breve aumento de temperatura y el ingreso de un frente de inestabilidad hacia el fin de semana.

El primer frente de aire invernal llega a Uruguay

1. Condiciones actuales y corto plazo (Inumet)

  • Temperaturas: Máxima de 20°C y mínima de 8°C.

  • Estado: Nubosidad en aumento con períodos de claro.

2. Pronóstico para el cierre de abril (Metsul y Windguru)

El observatorio MetSul advierte sobre el impacto de un ciclón extratropical en el Atlántico Sur, el cual, aunque no impacta de forma directa con su núcleo en tierra, favorece el transporte de aire frío y la persistencia de vientos fuertes en las zonas costeras de Uruguay.

  • Vientos (Windguru): Se prevén intensidades de entre 15 y 22 nudos en zonas como Montevideo y Rocha, con picos de ráfagas que podrían superar los 45 km/h de manera sostenida durante el jueves 30.

  • Jueves 30: Se espera una jornada más estable, con temperaturas de entre 7°C y 21°C, predominando el cielo claro y algo nuboso con neblinas matinales.

3. Inestabilidad y "Primeros indicios del invierno" (MetSul e Inumet)

Hacia el viernes 1 de mayo, el escenario meteorológico cambia debido al avance de una masa de aire frío que MetSul califica como el primer aviso serio de la temporada invernal.

  • Precipitaciones: Inumet proyecta un aumento de nubosidad con tormentas aisladas y lluvias durante la tarde/noche del viernes, mejorando rápidamente hacia el sábado.

  • Tendencia: Tras el paso del frente, se espera un descenso marcado de las temperaturas hacia el fin de semana (2 y 3 de mayo), con mínimas que podrían situarse en los 6°C - 7°C en el interior del país.

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