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Mundo arqueólogo | Polonia | Ruso

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Polonia liberó a arqueólogo ruso en un intercambio de prisioneros ultrasecreto

El arqueólogo Alexánder Butiaguin fue detenido en Polonia a pedido de Ucrania y liberado en las últimas horas tras varios meses de negociaciones.

Arqueólogo ruso Alexánder Butiaguin, fue liberado tras ser capturado por orden de Ucrania.

Arqueólogo ruso Alexánder Butiaguin, fue liberado tras ser capturado por orden de Ucrania.
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Por Redacción Caras y Caretas

El reconocido arqueólogo ruso Alexánder Butiaguin, quien fue detenido en Polonia por solicitud de Ucrania, fue liberado como parte de un intercambio de prisioneros de 5 por 5 en el que participaron varios países. Las negociaciones se llevaron a cabo con secretismo absoluto, lo que derivó también en la liberación de otra ciudadana rusa y de tres ciudadanos bielorrusos.

¿Por qué Ucrania había capturado del arqueólogo en 2025?

Butiaguin fue arrestado por las autoridades polacas en diciembre del año pasado, mientras realizaba una gira de conferencias por Europa.

Kiev exigió su extradición, acusando al investigador principal del Museo del Hermitage de San Petersburgo de realizar excavaciones ilegales y de dañar el patrimonio cultural en Crimea.

El intercambio de prisioneros

En un comunicado de este martes, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) informó que Butiaguin fue liberado ese mismo día y que Moscú liberó a dos oficiales del Servicio de Seguridad e Inteligencia de Moldavia, quienes habían sido arrestados por las autoridades rusas en junio del año pasado.

Además de Butiaguin, fue liberada la cónyuge de un militar ruso que presta servicio en el contingente ruso de mantenimiento de la paz en la República Moldava Pridnestroviana.

Según la agencia BELTA, que cita al Comité de Seguridad del Estado (KGB) de Bielorrusia, el intercambio de prisioneros tuvo lugar en la frontera entre Bielorrusia y Polonia.

El presidente bielorruso, Alexánder Lukashenko, supervisó personalmente el proceso en el que —según el artículo— participaron los servicios de inteligencia de siete países.

FUENTE: RT en Español

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