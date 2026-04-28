El reconocido arqueólogo ruso Alexánder Butiaguin, quien fue detenido en Polonia por solicitud de Ucrania, fue liberado como parte de un intercambio de prisioneros de 5 por 5 en el que participaron varios países. Las negociaciones se llevaron a cabo con secretismo absoluto, lo que derivó también en la liberación de otra ciudadana rusa y de tres ciudadanos bielorrusos.
5 X 5
Polonia liberó a arqueólogo ruso en un intercambio de prisioneros ultrasecreto
El arqueólogo Alexánder Butiaguin fue detenido en Polonia a pedido de Ucrania y liberado en las últimas horas tras varios meses de negociaciones.