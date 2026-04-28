Polonia liberó a arqueólogo ruso en un intercambio de prisioneros ultrasecreto

El intercambio de prisioneros

En un comunicado de este martes, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) informó que Butiaguin fue liberado ese mismo día y que Moscú liberó a dos oficiales del Servicio de Seguridad e Inteligencia de Moldavia, quienes habían sido arrestados por las autoridades rusas en junio del año pasado.

Además de Butiaguin, fue liberada la cónyuge de un militar ruso que presta servicio en el contingente ruso de mantenimiento de la paz en la República Moldava Pridnestroviana.

Según la agencia BELTA, que cita al Comité de Seguridad del Estado (KGB) de Bielorrusia, el intercambio de prisioneros tuvo lugar en la frontera entre Bielorrusia y Polonia.

El presidente bielorruso, Alexánder Lukashenko, supervisó personalmente el proceso en el que —según el artículo— participaron los servicios de inteligencia de siete países.