Estados Unidos en rojo: una crisis fiscal en números que refleja el deterioro contable

Sin embargo, lo más significativo no es solo el nivel alcanzado, sino su evolución. En apenas un año, la posición neta empeoró en 2,07 billones de dólares, lo que indica que el problema no está contenido, sino en plena expansión. Este deterioro responde principalmente a dos factores: el crecimiento de la deuda pública y el aumento de las obligaciones asociadas a prestaciones y beneficios.

Deuda y crisis

La deuda federal, junto con los intereses a pagar, ya alcanza los 30,33 billones de dólares, consolidándose como el principal componente del pasivo. A esto se suman 15,47 billones en compromisos vinculados a empleados federales y veteranos. Estas cifras evidencian un patrón: el gasto estructural del Estado crece de forma sostenida, mientras los ingresos no logran compensar ese ritmo.

Pero el panorama es aún más complejo si se incorporan las obligaciones que no figuran directamente en el balance. Los programas de seguridad social, como Medicare y la Seguridad Social, representan compromisos a largo plazo que se contabilizan por separado. En este caso, las proyecciones a 75 años indican obligaciones no financiadas por 88,4 billones de dólares, tras un incremento de 10,1 billones en un solo año.

Si se suman estos compromisos al pasivo oficial, el total de obligaciones federales supera los 136 billones de dólares, una cifra equivalente a aproximadamente cinco veces el producto interno bruto de Estados Unidos. Este dato resulta clave, porque muestra que el problema no es solo presente, sino profundamente estructural y proyectado hacia el futuro.

La explicación de este deterioro no puede reducirse a un único factor. Por un lado, el déficit fiscal sigue siendo elevado. En 2025, el saldo negativo fue de 1,775 billones de dólares, con ingresos por 5,235 billones y gastos por 7,01 billones. Aunque este déficit representa una leve mejora respecto al año anterior, sigue siendo insuficiente para revertir la tendencia acumulada.

Además, el incremento de los ingresos tuvo un componente coyuntural importante: los aranceles. Estos generaron 133.900 millones de dólares adicionales, lo que representa un aumento del 275,3% respecto al año previo. Sin embargo, este tipo de ingresos no constituye una solución estructural, ya que depende de condiciones externas y decisiones políticas que pueden variar.

Deterioro fiscal

Otro elemento central es el costo del endeudamiento. La deuda no solo crece en volumen, sino también en costo. En un contexto de tasas de interés más altas, el pago de intereses adquiere un peso cada vez mayor en el presupuesto. Esto genera un efecto acumulativo: cuanto más se endeuda el Estado, mayor es la carga financiera futura, lo que a su vez amplía el déficit.

La evolución reciente refuerza esta preocupación. En marzo de 2026, la deuda nacional superó los 39 billones de dólares, tras aumentar en un billón en pocos meses. Este ritmo de crecimiento es especialmente relevante, porque indica que el problema no se está desacelerando, sino que mantiene una dinámica expansiva.

Más allá de los números, existe un componente político que explica gran parte de esta situación. Durante años, el sistema político estadounidense ha evitado abordar de manera integral el problema fiscal. Las soluciones implican decisiones difíciles: aumentar impuestos, reducir gastos o una combinación de ambas. Sin embargo, estas medidas suelen tener costos electorales, lo que ha llevado a postergarlas de forma sistemática.

Por un lado, sectores políticos defienden la reducción de impuestos y el mantenimiento de altos niveles de gasto en áreas como defensa. Por otro, se promueve la expansión del gasto social sin avanzar en reformas que garanticen su sostenibilidad a largo plazo. El resultado es un equilibrio inestable, donde el déficit se convierte en una constante.

Esta falta de acuerdos genera una paradoja: el diagnóstico del problema es ampliamente compartido, pero las soluciones siguen siendo políticamente inviables. En consecuencia, el deterioro fiscal avanza de forma progresiva, acumulando riesgos que podrían manifestarse con mayor intensidad en el futuro.

Estados Unidos y sus ventajas

A pesar de este escenario, Estados Unidos mantiene una ventaja clave: su capacidad de financiamiento. El dólar sigue siendo la principal moneda de reserva global, lo que le permite acceder a crédito en condiciones relativamente favorables. Sin embargo, esta ventaja no es ilimitada. A medida que la deuda crece y los costos aumentan, la presión sobre el sistema financiero también se incrementa.

En este contexto, la sostenibilidad fiscal se convierte en un factor central no solo para la economía estadounidense, sino para el sistema económico global. Cualquier alteración significativa en la capacidad de pago o en la confianza de los mercados tendría repercusiones a nivel internacional.

En definitiva, los números actuales no solo describen una situación crítica, sino que anticipan desafíos mayores. La combinación de deuda creciente, déficits persistentes y compromisos futuros elevados configura un escenario que exige decisiones estructurales.

El problema no es nuevo, pero su magnitud actual lo vuelve ineludible. La pregunta ya no es si Estados Unidos enfrenta un desequilibrio fiscal, sino cómo y cuándo decidirá abordarlo. Mientras tanto, las cifras continúan acumulándose, marcando el ritmo de una crisis que, aunque silenciosa, avanza con firmeza.

Fuentes consultadas: