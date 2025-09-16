Israel acusado de genocidio en Gaza por las Naciones Unidas

fue establecida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 27 de mayo de 2021 para «investigar, en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y en Israel, todas las presuntas violaciones del derecho internacional humanitario y todas las presuntas violaciones y abusos del derecho internacional de los derechos humanos ocurridos hasta el 13 de abril de 2021 y desde entonces». La resolución A/HRC/RES/S-30/1 solicitó además a la comisión de investigación que «investigara todas las causas subyacentes de las tensiones recurrentes, la inestabilidad y la prolongación del conflicto, incluidas la discriminación y la represión sistemáticas basadas en la identidad nacional, étnica, racial o religiosa».

Cuatro de cinco actos genocidas

El documento detalla que Israel ha:

Matado a decenas de miles de palestinos, incluidos miles de niños. Causado lesiones físicas y mentales graves a la población gazatí. Imponiendo un asedio que derivó en hambruna y colapso sanitario. Atacado la mayor clínica de fertilidad de Gaza, destruyendo embriones y material reproductivo, lo que constituye una medida destinada a impedir nacimientos. Matado a decenas de miles de palestinos, incluidos miles de niños. Causado lesiones físicas y mentales graves a la población gazatí. Imponiendo un asedio que derivó en hambruna y colapso sanitario. Atacado la mayor clínica de fertilidad de Gaza, destruyendo embriones y material reproductivo, lo que constituye una medida destinada a impedir nacimientos.

La presidenta de la comisión, Navi Pillay —ex Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y jueza del tribunal sobre Ruanda— afirmó:

“Es evidente que existe la intención de destruir a los palestinos de Gaza mediante actos que cumplen los criterios establecidos en la Convención sobre el Genocidio”.

Responsabilidad política y militar

El informe atribuye la responsabilidad directa a las más altas autoridades israelíes. Nombra al primer ministro Benjamín Netanyahu, al presidente Isaac Herzog y al exministro de Defensa Yoav Gallant como responsables de incitación al genocidio. Según los investigadores, sus declaraciones y órdenes configuran pruebas directas de intención genocida.

“La responsabilidad de estas atrocidades recae en las más altas esferas de las autoridades israelíes, que han orquestado una campaña genocida durante casi dos años con la intención específica de destruir al grupo palestino en Gaza”, señaló Pillay.

Otro informe independiente de la ONU, fechado en marzo, 2025, incluía el testimonio de un testigo del hospital de al-Awda de Gaza que declaró: “Vi a una mujer embarazada a la que dispararon y mataron cuando se acercaba al hospital. La dejaron allí desangrándose. Nadie consiguió rescatarla porque el hospital estaba sitiado por las fuerzas israelíes. La encontraron en estado de descomposición unos 20 días después”.

Por su parte, un obstetra en Gaza señaló que “esta es una guerra contra las mujeres. Miles de mujeres han muerto y cientos de miles viven en condiciones extremadamente precarias.

Condena sin precedentes

image1170x530cropped (1) La comisión de investigación alega que las fuerzas israelíes atacaron intencionalmente la mayor clínica de fertilidad de Gaza. UNICEF

Se trata de la acusación más severa formulada por un organismo de Naciones Unidas contra Israel hasta la fecha. En junio pasado, la misma comisión había calificado las acciones como un “crimen de exterminio”. Ahora afirma que “el genocidio no es solo plausible, sino que está ocurriendo en este momento” (El País, 16/09/2025).

De acuerdo con datos del Ministerio de Salud de Gaza, respaldados por agencias de la ONU, al menos 64.905 palestinos han muerto en los bombardeos y operaciones terrestres israelíes desde el 7 de octubre de 2023.



Sin embargo, según un estudio del Centro Palestino de Investigación Política y Encuestas (PCPSR) entre el 7 de octubre de 2023 y el 5 de enero de 2025, el número de muertes directas por guerra fue de aproximadamente 75.200. Al comparar esta cifra con la reportada por el Ministerio de Salud (45.805 muertes durante el mismo período), resulta evidente que los investigadores del equipo de Spagat y Shikaki demostraron que la cifra real de muertes es aproximadamente un 60 % mayor que la reportada por el Ministerio de Salud en Gaza.

Esto significaría que aproximadamente una de cada 25 personas en la Franja de Gaza, con 2,3 millones de habitantes, ha muerto desde el comienzo de la guerra.

Más del 90% de las viviendas del enclave han sido dañadas o destruidas, mientras que los sistemas de salud, agua y saneamiento colapsaron casi por completo.

Cinismo de Israel

El Ministerio de Exteriores de Israel rechazó el informe, al que calificó de “distorsionado y falso”, acusando a la comisión de actuar como “portavoz de Hamás”. Las autoridades israelíes insisten en que sus operaciones se dirigen exclusivamente contra objetivos de la organización islamista y que actúan conforme al derecho internacional.

No obstante, la comisión de la ONU subraya que los actos cometidos son “atribuibles al Estado de Israel” y exige el fin inmediato del asedio, el acceso irrestricto a ayuda humanitaria y el cumplimiento de las órdenes de la Corte Internacional de Justicia. Además, recuerda que todos los Estados parte de la Convención tienen la obligación legal de prevenir y castigar el genocidio, incluso suspendiendo transferencias de armas y promoviendo procesos judiciales contra los responsables.

“La comunidad internacional no puede permanecer en silencio ante la campaña genocida lanzada por Israel contra el pueblo palestino en Gaza. La inacción equivale a complicidad”, concluyó Pillay.

Denuncia de genocidio contra Israel en la CIJ

Este informe de la ONU se convierte en un nuevo insumo relevante para procesos judiciales internacionales, especialmente para la causa que Sudáfrica presentó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) acusando a Israel de genocidio bajo la Convención de 1948.

La CIJ dictó medidas provisionales el 26 de enero de 2024.

En esas medidas, el tribunal ordenó a Israel tomar una serie de acciones urgentes para prevenir “daños graves e irreparables” al pueblo palestino, incluyendo evitar actos genocidas, impedir la incitación al genocidio, asegurar el acceso de ayuda humanitaria, y preservar pruebas.

La CIJ ordenó a Israel acciones urgentes para prevenir daños irreparables. Estas medidas son vinculantes, aunque no resuelven el fondo del caso.