Fiscal paraguayo exige protección tras amenazas de Marset

“Los delincuentes son los paraguayos que tienen a cargo ese caso por perseguir a una persona inocente. Pero bueno, esa estrategia se les va a caer muy pronto”, advirtió.

“Yo me encargaré con mis abogados después de esto, que mínimo destituyan a la jueza, mínimo eso, porque la verdad les corresponde pagar cárcel por todo los daños que han causado a mi mujer y mis hijos, por más de dos años de persecución”, declaró el prófugo.

Agregó que le preguntaban por qué su esposa no asumía los cargos para después “estar tranquila con sus hijos”, pero que su respuesta es que ella no tiene nada que asumir. “Hay varios procesados en esa causa que están en la cárcel sin haber cometido ningún tipo de delito, presos por el simple hecho de conocerme”, aseguró.

Fiscal Corbeta pide mayor protección al Gobierno tras nuevas amenazas de Marset

El fiscal Silvio Corbeta, quien está a cargo de la investigación contra el político cartista Erico Galeano (desperendida de A Ultranza Py) por presunto lavado de dinero y asociación criminal, opinó que sería “ideal” que el Gobierno tome medidas sobre las amenazas que hizo Sebastián Marset contra jueces y fiscales.

Dijo que “podría incluirse” como parte de esas amenazas que hizo recientemente Marset y que podrían afectarlo expresó el investigador, quien añadió que sería “ideal” que el Gobierno tome acciones preventivas para que tanto los demás fiscales como él, así como también las familias de los agentes, no corran peligro.

“Nosotros, al confrontar estas investigaciones, hacemos una lucha frontal, más Deny Yoon Pak, que está en la Unidad contra el Crimen Organizado. Puedo estar poniendo en peligro mi propia vida y la de mis familiares”, advirtió el funcionario del Ministerio Público.

Agregó que cuando hablamos de crimen organizado, este no solo está relacionado a bienes y hechos ilícitos, sino también a crímenes, como ya lo demostraron con el atentado al fiscal Marcelo Pecci.

Marset se burló de la Policía uruguaya

Pero sus comentarios no quederaon ahí, puesto que Marset aseguró que su pareja se entregó y descartó que se trate de una detención lograda por las autoridades nacionales en coordinación con Interpol.

"La Policía no hizo nada. Yo me río con los farsantes esos que salen en la tele diciendo, no sé... haciéndole creer a la gente que ‘gracias al trabajo de la Policía y el intercambio de información y bla bla bla bla’ se logró detener a mi mujer. Pero bueno, mejor que respondan cómo llegó ella a Dubái, con su propio nombre y pasaporte, y se fue a España, y le pidan perdón en público a mi mujer por tener que pasar todo esto, pidan perdón a toda su familia y la mía”, expresó en el audio publicado en el programa Santo y Seña.

