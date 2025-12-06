Flávio Bolsonaro anunció su candidatura a la presidencia de Brasil para 2026

Sonó también el nombre de Eduardo Bolsonaro, el hijo del presidente que ha tejido las redes de contactos con la ultraderecha internacional y que tiene mayor visibilidad en redes y medios. Sin embargo, el diputado optó por pedir licencia en su banca a comienzos de este año e instalarse en Estados Unidos. Desde allí promovió presiones de Washington a Brasilia, primero para que su padre no fuera juzgado y luego para que reciba un indulto o amnistía. En caso de regresar a Brasil, debería presentarse ante la Justicia que lo requiere por promover acciones contra su país, por ejemplo, los altos aranceles que utilizó el gobierno de Donald Trump para intentar evitar que se juzgara al expresidente.