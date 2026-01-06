Francia suspenderá la importación de ciertos productos agrícolas de Sudamérica

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, informó que en los próximos días se tomarán decisiones para bloquear la entrada de productos como aguacates, mangos, guayabas, cítricos, uvas y manzanas que contengan residuos de mancozeb, glufosinato, tiophanato-metilo o carbendazima. Una brigada especializada realizará controles reforzados para garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias.

Según Lecornu, se trata de un “primer paso para proteger nuestros sectores y a nuestros consumidores y luchar contra la competencia desleal, un verdadero reto de justicia y equidad para nuestros agricultores”.

Respuesta al reclamo de agricultores locales

Por su parte, la ministra de Agricultura, Annie Genevard, precisó que la futura medida afectará a más de una decena de productos alimenticios, entre ellos melones, albaricoques, cerezas, fresas, papas y otros, que solo podrán comercializarse en Francia si no presentan residuos de las sustancias prohibidas. Otros productos de Sudamérica y de otras regiones deberán cumplir igualmente las normas europeas para poder entrar al país.

La decisión se produce en un contexto de protestas y bloqueos por parte de los agricultores franceses, que desde diciembre reclaman medidas frente a la dermatosis nodular contagiosa bovina (DNC) y expresan su rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, que aún no ha sido firmado oficialmente. La Comisión Europea, a través de su presidenta Ursula von der Leyen, había anunciado el aplazamiento de la firma de este acuerdo hasta enero, mientras se negocian cláusulas de salvaguardia para ciertos productos agrícolas, como la carne de vacuno.