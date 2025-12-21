Gobiernos de derecha de América Latina apuntan contra Venezuela y callan ante bloqueo de EEUU

En tales términos se expresaron, en una reunión este sábado, los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Paraguay, Santiago Peña; de Panamá, José Mulino; así como el canciller boliviano, Fernando Aramayo, y altas autoridades ecuatorianas y peruanas, sin precisar nombres ni cargos.

Presionan a Venezuela

El comunicado conjunto señala que los participantes exhortaron a las autoridades venezolanas "a cumplir con los estándares internacionales en la materia, a liberar de inmediato y garantizar el debido proceso legal, así como la integridad física de todos los ciudadanos privados arbitrariamente de su libertad".

"Ratificaron su firme decisión de alcanzar, por medios pacíficos, el pleno restablecimiento del orden democrático y del respeto irrestricto a los derechos humanos en Venezuela", añade el texto.

Este pronunciamiento tiene lugar en medio de una escalada de EEUU contra Venezuela y del pronunciamiento del presidente Donald Trump de que su país perdió tierras y petróleo tras la confiscación de activos por el Gobierno de Nicolás Maduro, que, a su vez, ha ratificado su derecho a defender su soberanía y sus recursos naturales.

(Sputnik)