Gobiernos de derecha de América Latina apuntan contra Venezuela y callan ante bloqueo de EEUU

Los presidentes de Argentina, Paraguay, Panamá, Bolivia y así como autoridades de Ecuador y Perú expresaron su preocupación por lo que calificaron de "crisis migratoria, humanitaria y social" en Venezuela, según un comunicado conjunto difundido por la Cancillería en Quito. No obstante, no condenaron las amenazas y el bloqueo impuesto por Estados Unidos contra ese país.
Según el texto, las partes expresaron "su profunda preocupación por la grave crisis migratoria, humanitaria y social en Venezuela, Estado suspendido del Mercosur (Mercado Común del Sur) la aplicación del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático (1998)".
De acuerdo con el documento oficial, los asistentes ratificaron su compromiso con la defensa de las instituciones democrática, la plena vigencia del Estado de derecho, los esfuerzos intergubernamentales para fortalecer el multilateralismo, así como en la promoción y protección de los derechos humanos.
En tales términos se expresaron, en una reunión este sábado, los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Paraguay, Santiago Peña; de Panamá, José Mulino; así como el canciller boliviano, Fernando Aramayo, y altas autoridades ecuatorianas y peruanas, sin precisar nombres ni cargos.
Presionan a Venezuela
El comunicado conjunto señala que los participantes exhortaron a las autoridades venezolanas "a cumplir con los estándares internacionales en la materia, a liberar de inmediato y garantizar el debido proceso legal, así como la integridad física de todos los ciudadanos privados arbitrariamente de su libertad".
"Ratificaron su firme decisión de alcanzar, por medios pacíficos, el pleno restablecimiento del orden democrático y del respeto irrestricto a los derechos humanos en Venezuela", añade el texto.
Este pronunciamiento tiene lugar en medio de una escalada de EEUU contra Venezuela y del pronunciamiento del presidente Donald Trump de que su país perdió tierras y petróleo tras la confiscación de activos por el Gobierno de Nicolás Maduro, que, a su vez, ha ratificado su derecho a defender su soberanía y sus recursos naturales.
