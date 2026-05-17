Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad

femicida se suicidó

Frente Amplio y Fenapes condenaron femicidio de docente en Los Cerrillos

La víctima del femicidio en Los Cerrillos era profesora de Biología y concejala del Frente Amplio en la ciudad y fue asesinada por su expareja.

Condena al femicidio de Los Cerrillos.

Condena al femicidio de Los Cerrillos.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El Frente Amplio (FA) y la Federación Nacional de Profesores (Fenapes) expresan “su más profundo dolor y consternación” ante el femicidio de Florencia Rodríguez, concejala frenteamplista, docente de Biología y “militante comprometida con su comunidad”, quién fuera asesinada por su expareja el pasado viernes en Los Cerrillos, Canelones.

Rodríguez fue asesinada por su expareja, un policía de Montevideo, que también asesinó de varios disparos a la pareja actual de la mujer. Tras el crimen, se pegó un balazo con su arma de reglamento.

Su femicidio, indica el FA, “en manos de quien fue su pareja no es un hecho aislado”. Y agrega que se trata de “la expresión más brutal de una violencia estructural que sigue arrebatando vidas de mujeres en nuestro país y que exige respuestas integrales, urgentes y sostenidas por parte del Estado y de toda la sociedad”.

Agrega que Rodríguez “dedicó su vida al trabajo colectivo, al compromiso territorial y a la construcción de una sociedad más justa”.

Fenapes y el femicidio

Por su parte, Fenapes expresa “dolor, indignación y consternación” ante el femicidio, y recuerda que no se trata de “un hecho aislado”. A juicio de la gremial “es expresión de una violencia estructural sostenida por las desigualdades de género y por una sociedad que aún no logra garantizar a las mujeres una vida libre de violencia”.

“La extrema violencia de este crimen vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de fortalecer las políticas de prevención, protección y atención integral frente a la violencia basada en género”, sostiene Fenapes.

Concluye la federación que “no podemos naturalizar que las mujeres sigan siendo asesinadas por el hecho de ser mujeres. No podemos aceptar el avance de discursos de odio y prácticas violentas que ponen en riesgo nuestras vidas y nuestras comunidades”.

260516 Declaración

Irena Penza, fiscal del caso, dijo a Radio Montecarlo que los disparos que dieron muerte a las víctimas provinieron del arma de reglamento del agresor.

Destacó la extrema violencia reportada en la escena del crimen, donde se recogieron 28 casquillos de bala.

Te puede interesar