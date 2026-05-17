Frente Amplio y Fenapes condenaron femicidio de docente en Los Cerrillos

Agrega que Rodríguez “dedicó su vida al trabajo colectivo, al compromiso territorial y a la construcción de una sociedad más justa”.

Fenapes y el femicidio

Por su parte, Fenapes expresa “dolor, indignación y consternación” ante el femicidio, y recuerda que no se trata de “un hecho aislado”. A juicio de la gremial “es expresión de una violencia estructural sostenida por las desigualdades de género y por una sociedad que aún no logra garantizar a las mujeres una vida libre de violencia”.

“La extrema violencia de este crimen vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de fortalecer las políticas de prevención, protección y atención integral frente a la violencia basada en género”, sostiene Fenapes.

Concluye la federación que “no podemos naturalizar que las mujeres sigan siendo asesinadas por el hecho de ser mujeres. No podemos aceptar el avance de discursos de odio y prácticas violentas que ponen en riesgo nuestras vidas y nuestras comunidades”.

260516 Declaración

Irena Penza, fiscal del caso, dijo a Radio Montecarlo que los disparos que dieron muerte a las víctimas provinieron del arma de reglamento del agresor.

Destacó la extrema violencia reportada en la escena del crimen, donde se recogieron 28 casquillos de bala.