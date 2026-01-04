“La historia dirá quienes fueron los traidores. De esta saldremos y estamos firmes y más unidos que nunca”, anunció el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente venezolano, Nicolás Maduro, secuestrado por EEUU, en un mensaje en el que prometió presencia en las calles y pidió no mostrar debilidad.
resistencia
Hijo de Maduro rompe el silencio, afirma que hubo traición y promete: "Nos verán en las calles"
En un audio difundido en redes sociales, reconoció que hubo elementos que defeccionaron. “La historia dirá quiénes fueron los traidores”, afirmó.