Mundo Nicolás Maduro |

resistencia

Hijo de Maduro rompe el silencio, afirma que hubo traición y promete: "Nos verán en las calles"

En un audio difundido en redes sociales, reconoció que hubo elementos que defeccionaron. “La historia dirá quiénes fueron los traidores”, afirmó.

Nicolás Maduro hijo reveló que hubo traidores.

 Imagen tomada de X
La historia dirá quienes fueron los traidores. De esta saldremos y estamos firmes y más unidos que nunca”, anunció el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente venezolano, Nicolás Maduro, secuestrado por EEUU, en un mensaje en el que prometió presencia en las calles y pidió no mostrar debilidad.

En el audio, difundido este domingo en redes sociales, reconoció que hubo elementos que defeccionaron y permitieron el secuestro de su padre. “La historia dirá quiénes fueron los traidores, la historia lo va a revelar”, afirmó.

Prometió presencia política activa y contacto directo con la militancia. “Ustedes nos verán en las calles, nos verán junto al pueblo, nos verán enarbolar la bandera de la dignidad”, sostuvo, al tiempo que rechazó cualquier gesto de repliegue. “Quieren que aparezcamos débiles, pero no vamos a mostrar debilidad”, agregó.

El mensaje se conoció este domingo a pocas horas de que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueran recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad.

Maduro Guerra, de 35 años, es diputado y figura entre las personas señaladas por autoridades estadounidenses en causas vinculadas al narcotráfico.

