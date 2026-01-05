Xi Jinping rompe el silencio tras la agresión militar de EE.UU. contra Venezuela

Derecho internacional

Las declaraciones del líder chino se produjeron tras las críticas previas de Pekín a los ataques de Washington contra Venezuela. Anteriormente, el canciller chino, Wang Yi, afirmó que ningún país debería asumir el papel de policía ni de juez internacional. Insistió en que la soberanía y la seguridad de todos los países "deben estar plenamente protegidas por el derecho internacional", al tiempo que resaltó que su país siempre se opuso a la amenaza o al uso de la fuerza en las relaciones internacionales.

La postura de China va en sintonía con la de Rusia, que desde que se dieron a conocer los hechos condenó la agresión estadounidense perpetrada contra Caracas. Moscú señaló que Venezuela debe tener el derecho de decidir su destino sin ningún tipo de intervención desde el exterior.

China pide liberación de Maduro

El Gobierno chino pidió este lunes la liberación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, secuestrado el sábado por Estados Unidos durante una operación militar contra el país sudamericano.

Además advirtió de que el uso de la fuerza por parte de EE.UU. representa un riesgo para la paz y la estabilidad en América Latina y el Caribe.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino Lin Jian expresó la "grave preocupación" de Beijing por el secuestro del mandatario y la primera dama de Venezuela y pidió a Estados Unidos que "garantice su seguridad personal" y proceda a su "liberación inmediata".

Lin afirmó que la actuación de Washington "viola claramente el derecho internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales", además de contravenir "los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas".