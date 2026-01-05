Hacete socio para acceder a este contenido

Delcy Rodríguez | Venezuela

Delcy Rodríguez a Trump: "Venezuela tiene derecho a la paz, a su soberanía y al futuro"

Delcy Rodríguez encabezó el Consejo de Ministros desde el Palacio de Miraflores tras el secuestro del presidente Nicolás Maduro.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.
La presidenta encargada de la República de Venezuela, Delcy Rodríguez, al dirigirse al mandatario de los Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump declaró que el pueblo venezolano merece la paz, no la guerra.

“Presidente Donald Trump: nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra. Ese ha sido siempre el predicamento del presidente Nicolás Maduro y es el de toda Venezuela en este momento”, dijo la mandataria encargada.

Al agregar que “esa es la Venezuela en la que creo, a la que he dedicado mi vida”, la política venezolana afirmó que “mi sueño es que Venezuela sea una gran potencia donde todos los venezolanos y venezolanas de bien nos encontremos”.

Vocación de paz

De igual manera Delcy insiste que “Venezuela reafirma su vocación de paz y de convivencia pacífica. Nuestro país aspira a vivir sin amenazas externas, en un entorno de respeto y cooperación internacional. Creemos que la paz global se construye garantizando primero la paz de cada nación”.

Entre tanto, Rodríguez consideró “prioritario avanzar hacia un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre EE.UU. y Venezuela, y entre Venezuela y los países de la región, basado en la igualdad soberana y la no injerencia. Estos principios guían nuestra diplomacia con el resto de los países del mundo”.

Asimismo extendió “la invitación al gobierno de los EE.UU. a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera”.

“Venezuela tiene derecho a la paz, al desarrollo, a su soberanía y al futuro”, añadió.

