Delcy Rodríguez a Trump: "Venezuela tiene derecho a la paz, a su soberanía y al futuro"

Vocación de paz

De igual manera Delcy insiste que “Venezuela reafirma su vocación de paz y de convivencia pacífica. Nuestro país aspira a vivir sin amenazas externas, en un entorno de respeto y cooperación internacional. Creemos que la paz global se construye garantizando primero la paz de cada nación”.

Entre tanto, Rodríguez consideró “prioritario avanzar hacia un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre EE.UU. y Venezuela, y entre Venezuela y los países de la región, basado en la igualdad soberana y la no injerencia. Estos principios guían nuestra diplomacia con el resto de los países del mundo”.

Asimismo extendió “la invitación al gobierno de los EE.UU. a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera”.

“Venezuela tiene derecho a la paz, al desarrollo, a su soberanía y al futuro”, añadió.