¿Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué la secuestraron?

"Cilia representa un tipo de poder que nunca necesitó exhibirse para ser decisivo. Mientras el relato dominante solía concentrarse en la figura visible que era(es) Maduro, ella habitaba otro espacio; el de quienes sostienen la estructura cuando todo parece temblar. Aunque su historia no es secundaria ni derivada; es una historia propia, profunda, anterior incluso al liderazgo de su compañero", narró.

La figura de Cilia Flores

"Nunca fue una primera dama en el sentido ornamental del término. El nombre que la definió, primera combatiente surgió del roce con la lucha política real. Combatir, en su caso, fue construir, resistir, ordenar; fue estar donde el poder pesa y desgasta. Mucho antes de acompañar a Nicolás Maduro, Cilia ya había forjado autoridad, recorrido instituciones y acumulado lealtades. Su carrera política está registrada, no hace falta mencionarla".

"Literal, su poder no fue heredado ni prestado, fue trabajado. Y lo más significativo de su trayectoria no es lo que ocupó, sino lo que eligió hacer con ese capital político. Pudiendo estar en el centro del escenario, decidió dar un paso atrás para fortalecer la columna vertebral del proyecto, fortalecer a Maduro desde el amor y la experiencia. Y no lo podemos ver como sumisión ni renuncia, porque en tiempos de asedio, entendió que la verdadera fuerza a veces se sostiene en silencio".

"Su relevancia quedó clara por los ataques, quedó clara ayer; cuando sus adversarios la señalaron como objetivo, demostrando que no la veían como accesorio, sino como pilar… Nadie secuestra figuras intrascendentes, se secuestra lo que mantiene todo en pie, y ella ha sido el sostén de un líder".

"Cilia Flores no es la sombra de nadie. Ha sido estructura, cimiento, poder que no se exhibe, pero que decide… A Cilia Flores, el fascismo la ha convertido en una heroína de América Latina…", concluyó.