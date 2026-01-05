Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo Rusia | Venezuela | Solidaridad

Consejo de Seguridad

Rusia manifestó en la ONU su postura con respecto a Venezuela

En la sesión de emergencia del Consejo de Seguridad, Rusia fijó posición con respecto a Venezuela con un discurso sobre soberanía, derecho internacional y poder global.

Vasily Nebenzya, representante permanente de Rusia ante la ONU.

Vasily Nebenzya, representante permanente de Rusia ante la ONU.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunió de emergencia este lunes tras la incursión militar de Estados Unidos en territorio venezolano y la captura del presidente Nicolás Maduro y de la primera combatiente, Cilia Flores. En ese marco, el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Nebenzya, realizó una intervención en la que expresó la postura oficial de Moscú frente a los hechos.

“No hay ni puede haber justificación alguna para los crímenes técnicamente cometidos por Estados Unidos en Caracas”, afirmó Nebenzya al inicio de su exposición, al tiempo que sostuvo que se trata de un “acto de agresión armada” que “vulnera todas las normas del derecho internacional”.

El diplomático ruso fue categórico: “En relación con la confirmación del secuestro del presidente lícitamente electo de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa en Estados Unidos, ahora sabemos que están en Nueva York. Pedimos a las autoridades estadounidenses su liberación inmediata”.

Nebenzya remarcó que Maduro es “el presidente legítimamente electo de un país soberano” y subrayó que “cualquier problema o conflicto entre Estados Unidos y Venezuela debe resolverse mediante el diálogo”, tal como lo consagra la Carta de las Naciones Unidas. En ese sentido, cuestionó que algunos Estados apliquen sus principios “de manera selectiva”, lo que, a su juicio, ha derivado en un escenario internacional marcado por la arbitrariedad. “Hoy enfrentamos las consecuencias de esta irresponsabilidad y selectividad en la aplicación de las normas del derecho internacional”, señaló.

Solidaridad con Venezuela

El representante ruso expresó además la “profunda solidaridad con el pueblo venezolano ante la agresión externa” y aseguró que su país apoya “firme y completamente la política del gobierno bolivariano de protección de los intereses nacionales y la soberanía del país”. Recordó, además, que las acciones de Washington ya fueron condenadas por “numerosos Estados y asociaciones multilaterales”, entre ellos el Movimiento de Países No Alineados, la Unión Africana y el Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de la ONU.

Nebenzya también cuestionó lo que definió como “susurros apenas inteligibles y los intentos de eludir valoraciones de principios” por parte de países que, en otros contextos, “exigían con vehemencia el cumplimiento de la Carta de la ONU”. Para el diplomático, esas actitudes resultan “especialmente hipócritas e inapropiadas”.

Los verdaderos objetivos de EEUU

Nebenzya acusó a Washington de actuar con “terrible cinismo” y de no ocultar “los verdaderos objetivos de su operación criminal: establecer un control ilimitado sobre los recursos naturales de Venezuela y la afirmación de sus ambiciones hegemónicas en América Latina”. Según sostuvo, estas acciones dan “un nuevo impulso al neocolonialismo y al imperialismo” rechazados por los pueblos de la región y del sur global.

Hacia el final, el diplomático llamó a la comunidad internacional a actuar de forma conjunta: “Es de suma importancia que toda la comunidad internacional esté unida y rechace de manera definitiva los métodos y herramientas de la política militar exterior estadounidense”. Advirtió que no hacerlo implica aceptar que Estados Unidos se “autoproclame juez supremo” con derecho a “designar culpables, imponer y ejecutar castigos” al margen de la soberanía y la jurisdicción internacional.

Finalmente, planteó una serie de interrogantes sobre el futuro del sistema multilateral y de la propia ONU, especialmente en el contexto del 80.º aniversario de su Carta, y concluyó con un llamado a que Estados Unidos “reconozca la soberanía de otros Estados en lugar de dedicarse a derrocar regímenes que resultan incómodos”.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar