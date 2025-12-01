Honduras: empate técnico entre los dos candidatos de la derecha

"Ante este empate técnico, debemos guardar calma, tener paciencia y esperar que como CNE terminemos de contabilizar actas", pidió a la población, sin dar fechas de cuando finalizará el escrutinio general, para lo cual hay un plazo de 30 días.

Agradece al pueblo

Hall agradeció al pueblo hondureño por acudir a las urnas este domingo 30 de noviembre y ayudar a cuidad el proceso electoral.

"Hoy, un día después de las Elecciones despertamos en un país con paz, sin actos de violencia y eso es un triunfo para todos los que amamos Honduras", subrayó.

Añadió que la paciencia y prudencia, la paz con la cual se vivió el proceso, deben mantenerse hasta que finalice, con la declaratoria de resultados.

Empate técnico

Los medios de prensa, citando al CNE como fuente, en su último reporte, a las 10:55 horas, informaron que con el 55,9% de las actas escrutadas, Asfura marcha delante con el 40,0% de los votos, seguido por Nasralla, con el 39,78%.

Los dos partidos tradicionales de la derecha hondureña habían gobernado el país desde fines del siglo XIX, hasta su derrota en las elecciones del 28 de noviembre de 2021 por el partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), con la actual presidenta Xiomara Castro.

La candidata de Libre, la abogada y exministra de Finanzas y Defensa, Rixi Moncada, ocupaba el tercer lugar, con una diferencia de alrededor de 20 puntos con el puntero de los resultados divulgados en el TREP.

(Sputnik)