ICE mata a otro ciudadano norteamericano en Mineápolis y desata ola de protestas

Agentes federales de inmigración de Estados Unidos mataron a tiros a un hombre en Mineápolis el sábado, según informaron las autoridades, en el segundo tiroteo mortal contra un civil en esa ciudad este mes, lo que provocó nuevas protestas e indignación.
La muerte se produjo menos de tres semanas después de que la ciudadana estadounidense Renee Good fuera abatida por disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una redada para detener a inmigrantes indocumentados.
El gobierno estadounidense insistió en que sus agentes actuaron en defensa propia mientras buscaban a "un extranjero indocumentado buscado por agresión violenta" en una "operación selectiva", según un comunicado.
Un video que circula en las redes sociales, y que posteriormente fue confirmado por las autoridades, muestra a varios agentes, incluido al menos uno con un chaleco con la inscripción "POLICÍA", rodeando a una persona en el suelo y golpeándola varias veces. Se escuchan varios disparos.
Segundo crimen de ICE en EEUU
Este es el segundo incidente de este tipo que ocurre en la ciudad en lo corrido del 2026 en el marco de las redadas a gran escala ordenadas en esta urbe por el gobierno del presidente Donald Trump.
El jefe de policía de Minneapolis, Brian O'Hara, confirmó el fallecimiento del hombre en declaraciones que recoge el diario The Minnesota Star Tribune.
O'Hara más tarde divulgó la identidad de la víctima mortal: "Hemos identificado a esta persona: un hombre blanco de 37 años, residente de la ciudad. La única interacción que conocemos que haya tenido con las fuerzas del orden ha sido por multas de tráfico y creemos que era un propietario legal de armas con permiso para portarlas", explicó en rueda de prensa.
Según el jefe de Policía el hombre se acercó a los agentes de la Patrulla Fronteriza con una pistola semiautomática de 9mm. "Los agentes intentaron desarmar al sospechoso, pero éste se resistió violentamente. Temiendo por su vida y la de sus compañeros, un agente disparó a la defensiva", ha indicado el departamento.
"No sabemos qué ocurrió antes de la grabación que está disponible en internet en este momento. Hemos solicitado inmediatamente a la Oficina de Investigación Criminal de Minnesota que interviniera para llevar a cabo una investigación", explicó en rueda de prensa O'Hara.