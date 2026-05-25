¡Histórico! Belgrano venció a River y es campeón de Primera por primera vez

Belgrano de Córdoba escribió la página más gloriosa de su historia al consagrarse campeón del Torneo Apertura 2026, logrando así el primer título de Primera División desde su fundación en 1905. En una final que quedará en las páginas doradas del fútbol argentino, el conjunto cordobés derrotó a River Plate gracias a un doblete agónico de Nicolás “Uvita” Fernández, desatando la locura de una multitud celeste que colmó el Estadio Mario Alberto Kempes.
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La mística de un verdugo conocido
El destino volvió a cruzar a Belgrano con River en una instancia definitoria, reviviendo el histórico antecedente de 2011, cuando el equipo conducido por Ricardo Zielinski selló el ascenso en el Monumental. Esta vez, con el título de la máxima categoría en juego, el "Pirata" demostró su estirpe competitiva en una final de alta tensión que se terminó volcando a su favor en los minutos finales del encuentro.
Con esta consagración, el club cordobés se convirtió en el 30° campeón distinto en la historia de la Primera División de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), rompiendo el histórico centralismo de Buenos Aires.
El broche de oro a décadas de crecimiento
Si bien Belgrano ya ostentaba en sus vitrinas el Torneo Regional 1986 y la Primera Nacional 2022, el título de elite le había sido esquivo. El club ya había avisado de su potencial en la pasada década con campañas memorables:
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Apertura 2011: Cuarto puesto tras el histórico ascenso.
Torneo Inicial 2012: Tercer puesto, peleando palmo a palmo el campeonato con Vélez y Lanús.
Inicial 2013: Protagonista del torneo y clasificación a la Copa Sudamericana.
El día más esperado por el pueblo pirata
Tras 121 años de lucha, arraigo popular y protagonismo en el interior del país, el sueño más grande se hizo realidad. Las tribunas del Mario Alberto Kempes fueron el escenario de un desahogo histórico para una de las hinchadas más fieles del país. Belgrano no solo gritó campeón; ratificó su lugar definitivo entre los grandes del fútbol argentino.