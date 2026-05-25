¡Histórico! Belgrano venció a River y es campeón de Primera por primera vez

El broche de oro a décadas de crecimiento

Si bien Belgrano ya ostentaba en sus vitrinas el Torneo Regional 1986 y la Primera Nacional 2022, el título de elite le había sido esquivo. El club ya había avisado de su potencial en la pasada década con campañas memorables:

Apertura 2011: Cuarto puesto tras el histórico ascenso.

Torneo Inicial 2012: Tercer puesto, peleando palmo a palmo el campeonato con Vélez y Lanús.

Inicial 2013: Protagonista del torneo y clasificación a la Copa Sudamericana.

El día más esperado por el pueblo pirata

Tras 121 años de lucha, arraigo popular y protagonismo en el interior del país, el sueño más grande se hizo realidad. Las tribunas del Mario Alberto Kempes fueron el escenario de un desahogo histórico para una de las hinchadas más fieles del país. Belgrano no solo gritó campeón; ratificó su lugar definitivo entre los grandes del fútbol argentino.