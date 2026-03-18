Identificaron a los 12 desaparecidos en el ex centro clandestino La Perla

Los nombres

Las personas identificadas son: Carlos Alberto D'Ambra Villares, José Nicolás Brizuela, Raúl Oscar Ceballos Cantón, Mario Alberto Nívori, Alejandro Jorge Monjeau López, Ramiro Sergio Bustillo Rubio, Adriana y Cecilia Carranza, Oscar Omar Reyes, Eduardo Jorge Valverde Suárez, Sergio Julio Tissera Pizzi y Elsa Mónica O'Kelly Pardo.

De acuerdo a lo informado, una de las familias decidió, al menos por el momento, no hacer público el nombre de su familiar, una decisión que fue respetada por las autoridades judiciales.

Memoria, Verdad y Justicia

El ex centro clandestino La Perla, ubicado a pocos kilómetros de la ciudad de Córdoba, funcionó durante la dictadura como uno de los principales lugares de detención, tortura y desaparición de personas. Se estima que por allí pasaron miles de detenidos ilegales, muchos de los cuales continúan desaparecidos.

La identificación de víctimas constituye un avance significativo en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia impulsado desde el retorno de la democracia en Argentina, y sostenido a lo largo de décadas por organismos de derechos humanos como Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo.

La persistencia de la memoria

Este anuncio se da en un contexto de discusiones públicas sobre el pasado reciente argentino, donde la consigna “30 mil compañeros desaparecidos, presentes. Ahora y siempre” continúa siendo una bandera central en las movilizaciones por derechos humanos.

Cada nueva identificación aporta certezas judiciales y repara, aunque de forma siempre parcial, el daño causado a las familias de las víctimas, que durante décadas han sostenido la búsqueda de verdad.

El trabajo de identificación en sitios como La Perla sigue en curso. La reconstrucción de lo ocurrido durante la dictadura no está cerrada, aún quedan cientos de historias por esclarecer y cuerpos por recuperar.