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Deportes Central Español |

se entrevera la cosa

Descenso: Progreso y Danubio luchan; Central Español se hunde

La próxima fecha tendrá duelos directos por la permanencia, destacándose el choque entre Wanderers y Progreso.

Progreso da lucha en el descenso.

Progreso da lucha en el descenso.

 @ProgresoOficial
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Se fue una nueva fecha del Torneo Clausura, que tuvo impacto en la tabla del descenso en la que definitivamente la lucha por la permanencia se entrevera entre varios equipos los cuáles buscan permanecer en la máxima categoría de cara al próximo año.

La noticia este fin de semana fue la caída de Central Español a la zona roja, luego de perder a manos de Danubio y encadenar una racha de siete partidos sin ganar. El franjeado empezó a mostrar rebeldía y junto a Progreso (extremadamente complicado) buscan dar lucha hasta el final.

El empate en la hora de Cerro Largo ante Cerro dejó a ambos equipos entreverados, aunque la dura derrota de Wanderers ante Racing los mantiene a salvo. Hoy el bohemio es el primero en salvarse pero está únicamente uno y dos puntos por debajo de Cerro y Cerro Largo.

La próxima fecha tendrá partidos decisivos. Central Español va a estar recibiendo a Albion, Wanderers será local ante Progreso en un encuentro determinante mientras que Danubio deberá viajar a Maldonado para visitar al fernandino. Además, Cerro visitará a MC Torque mientras que Cerro Largo recibirá a Boston River.

Descenso: Progreso 1.014 (71 pts), Danubio 1.071 (75 pts), Central Español 1.151 (38 pts), Wanderers 1.157 (81 pts), Cerro 1.171 (82 pts), Cerro Largo 1.188 (83 pts).

Lo que les queda a los que pelean el descenso

A continuación repasamos el fixture de los clubes que quieren seguir en la máxima categoría del fútbol uruguayo

Progreso

  • F12 - Wanderers (V)
  • F13 - Defensor Sporting (L)
  • F14 - Cerro Largo (V)
  • F15 - MC Torque (L)

Danubio

  • F12 - Deportivo Maldonado (V)
  • F13 - Nacional (L)
  • F14 - Liverpool (L)
  • F15 - Albion (V)

Central Español

  • F12 - Albion (L)
  • F13 - Cerro (V)
  • F14 - Boston River (L)
  • F15 - Racing (V)

Wanderers

  • F12 - Progreso (L)
  • F13 - Peñarol (V)
  • F14 - Juventud (L)
  • F15 - Liverpool (V)

Cerro

  • F12 - MC Torque (V)
  • F13 - Central Español (L)
  • F14 - Deportivo Maldonado (V)
  • F15 - Nacional (L)

Cerro Largo

  • F12 - Boston River (L)
  • F13 - Racing (V)
  • F14 - Progreso (L)
  • F15 - Peñarol (V)

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