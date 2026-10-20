Descenso: Progreso y Danubio luchan; Central Español se hunde

La próxima fecha tendrá partidos decisivos. Central Español va a estar recibiendo a Albion, Wanderers será local ante Progreso en un encuentro determinante mientras que Danubio deberá viajar a Maldonado para visitar al fernandino. Además, Cerro visitará a MC Torque mientras que Cerro Largo recibirá a Boston River.
Descenso: Progreso 1.014 (71 pts), Danubio 1.071 (75 pts), Central Español 1.151 (38 pts), Wanderers 1.157 (81 pts), Cerro 1.171 (82 pts), Cerro Largo 1.188 (83 pts).
Lo que les queda a los que pelean el descenso
A continuación repasamos el fixture de los clubes que quieren seguir en la máxima categoría del fútbol uruguayo
Progreso
- F12 - Wanderers (V)
- F13 - Defensor Sporting (L)
- F14 - Cerro Largo (V)
- F15 - MC Torque (L)
Danubio
- F12 - Deportivo Maldonado (V)
- F13 - Nacional (L)
- F14 - Liverpool (L)
- F15 - Albion (V)
Central Español
- F12 - Albion (L)
- F13 - Cerro (V)
- F14 - Boston River (L)
- F15 - Racing (V)
Wanderers
- F12 - Progreso (L)
- F13 - Peñarol (V)
- F14 - Juventud (L)
- F15 - Liverpool (V)
Cerro
- F12 - MC Torque (V)
- F13 - Central Español (L)
- F14 - Deportivo Maldonado (V)
- F15 - Nacional (L)
Cerro Largo
- F12 - Boston River (L)
- F13 - Racing (V)
- F14 - Progreso (L)
- F15 - Peñarol (V)