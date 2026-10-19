Fiscal de Florida emite una orden de arresto contra Raúl Castro

Uthmeier destacó que las autoridades del estado tienen ahora que construir un caso con la supuesta evidencia y testimonios de testigos que se han recolectado hasta el momento sobre el incidente.

"Yo voy a llevar ese caso (a la justicia). Lo vamos a seguir armando, haciéndolo cada vez más sólido", dijo Uthmeier.

Raúl Castro no irá

El fiscal reconoció, sin embargo, que hay pocas probabilidades de que Castro, de 95 años, viaje voluntariamente a Florida para enfrentar los cargos de los que se lo acusa.

En mayo, el Departamento de Justicia de EEUU imputó a Castro y a otros cinco funcionarios militares cubanos por su presunta participación en el derribo de dos aeronaves civiles en 1996.

Los aviones estaban vinculados al grupo de exiliados cubano Hermanos al Rescate, con sede en la ciudad de Miami.

La Habana calificó las acusaciones de una provocación política y asegura que se actuó en defensa propia luego de reiteradas violaciones al espacio aéreo del país por parte de los aviones posteriormente derribados.

En el momento del hecho, Castro era el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba.

(Sputnik y RT)