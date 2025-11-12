Indígenas irrumpen en la COP30 y exigen participación real en las decisiones climáticas

ssstwitter.com_1762958682288

Indígenas dicen "no sin nosotros"

Según informaron medios internacionales como Reuters y El País, en el forcejeo resultaron heridos leves dos agentes de seguridad y se registraron daños menores en el recinto. La organización del evento confirmó que el control fue restablecido pocas horas después.

Reclamos

Las comunidades indígenas sostienen que, pese a las constantes menciones a su papel en la protección de la Amazonía, su presencia en las cumbres climáticas sigue siendo simbólica. Reclaman que las negociaciones sobre financiamiento climático, conservación y uso del suelo se realicen con ellos y no sobre ellos.

“Nos invitan a posar para las fotos, pero no a decidir sobre el futuro de nuestras tierras”, declaró una lideresa del pueblo Kayapó durante la protesta.

Las negociaciones continúan en un ambiente marcado por el reclamo indígena, que la defensa del clima global comience por respetar los territorios y las comunidades que lo preservan desde hace siglos.