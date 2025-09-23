Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo

Homenaje

Lula recordó a Mujica en la ONU: "El autoritarismo y la desigualdad no son inexorables"

Lula recordó a José Mujica y al papa Francisco en la ONU, destacó que autoritarismo, desigualdad y crisis ambiental no son inevitables y llaman a la acción.

Lula recordó a Mujica en la ONU.

Lula recordó a Mujica en la ONU.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, rindió homenaje este martes a dos figuras emblemáticas que fallecieron este año, el expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica y el papa Francisco. El recuerdo tuvo lugar durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, donde destacó los valores humanistas que ambos representaban.

“Este año el mundo se ha quedado sin dos personalidades excepcionales. Ambos representaban como ningún otro los valores humanistas”, dijo Lula. Y agregó: “Si siguieran entre nosotros probablemente usarían esta plataforma para recordar que el autoritarismo, la degradación medioambiental y la desigualdad no son inexorables, que los únicos derrotados son quienes se resignan, que podemos vencer frente a los falsos profetas y oligarcas que explotan el miedo y comercian con el odio, y que el mañana está hecho de las elecciones cotidianas y del valor que hoy necesitamos para transformar el presente”.

El mandatario brasileño subrayó además que la confrontación global no es inevitable y llamó a un liderazgo que entienda la importancia de la cooperación internacional. “Necesitamos líderes con visiones claras que entiendan que el orden internacional no es un juego de suma cero, el siglo XXI será cada vez más multipolar y, para que sea pacífico, no puede dejar de ser multilateral”, afirmó.

Lula en la ONU

El presidente de Brasil hizo uso de la palabra este martes ante la Asamblea General de la ONU para lanzar un mensaje de denuncia global. En un discurso cargado de advertencias, habló de la crisis climática, el genocidio en Gaza, las acciones militares de Estados Unidos en el Caribe y la reciente condena de Jair Bolsonaro.

Reconoció que “los ataques terroristas perpetrados por Hamás son indefendibles desde cualquier ángulo”, sin embargo, fue categórico al afirmar que “nada, absolutamente nada, justifica el genocidio en curso en Gaza”.

Sin mencionarlo directamente, Lula cuestionó a Estados Unidos por los recientes ataques contra supuestos "barcos de narcotráfico en el Caribe". “La comparación entre crimen y terrorismo es preocupante. La manera más eficaz de combatir el narcotráfico es cooperar para reprimir el lavado de dinero y limitar el tráfico de armas.

Dejá tu comentario

Te puede interesar