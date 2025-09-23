El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, rindió homenaje este martes a dos figuras emblemáticas que fallecieron este año, el expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica y el papa Francisco. El recuerdo tuvo lugar durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, donde destacó los valores humanistas que ambos representaban.
Lula recordó a Mujica en la ONU: "El autoritarismo y la desigualdad no son inexorables"
