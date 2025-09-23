Lula recordó a Mujica en la ONU: "El autoritarismo y la desigualdad no son inexorables"

Lula en la ONU

El presidente de Brasil hizo uso de la palabra este martes ante la Asamblea General de la ONU para lanzar un mensaje de denuncia global. En un discurso cargado de advertencias, habló de la crisis climática, el genocidio en Gaza, las acciones militares de Estados Unidos en el Caribe y la reciente condena de Jair Bolsonaro.

Reconoció que “los ataques terroristas perpetrados por Hamás son indefendibles desde cualquier ángulo”, sin embargo, fue categórico al afirmar que “nada, absolutamente nada, justifica el genocidio en curso en Gaza”.

Sin mencionarlo directamente, Lula cuestionó a Estados Unidos por los recientes ataques contra supuestos "barcos de narcotráfico en el Caribe". “La comparación entre crimen y terrorismo es preocupante. La manera más eficaz de combatir el narcotráfico es cooperar para reprimir el lavado de dinero y limitar el tráfico de armas.