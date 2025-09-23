Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo Lula | Gaza | Asamblea General de las Naciones Unidas

Asamblea General de la ONU

Lula: En Gaza "bajo los escombros yacen miles de niños muertos y el derecho internacional"

"Nada justifica el genocidio en Gaza": Lula sacude Asamblea de la ONU con discurso contra el genocidio y el cambio climático, y defiende condena a Bolsonaro.

Lula Da Silva haciendo uso de la palabra hoy martes en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Lula Da Silva haciendo uso de la palabra hoy martes en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

 Redes Sociales del presidente de Brasil
El presidente de Brasil, Lula da Silva, hizo uso de la palabra este martes ante la Asamblea General de Naciones Unidas para lanzar un mensaje de denuncia global. En un discurso cargado de advertencias, habló de la crisis climática, el genocidio en Gaza, las acciones militares de Estados Unidos en el Caribe y la reciente condena de Jair Bolsonaro.

Cambio climático

Lula comenzó señalando que 2024 fue el año más cálido jamás registrado y recordó que en dos meses Brasil será anfitrión de la COP30. “Los países en desarrollo se enfrentan al cambio climático a la vez que lidian con otros desafíos. Mientras tanto, los países ricos disfrutan de un nivel de vida alcanzado a costa de 200 años de emisiones de gases de efecto invernadero”, sostuvo. Y remarcó: “Esto exige mayor ambición y mayor acceso a recursos y tecnología. No se trata de caridad, sino de justicia”.

Genocidio en Gaza

El presidente brasileño también dedicó un fuerte pasaje al genocidio en Gaza. Reconoció que “los ataques terroristas perpetrados por Hamás son indefendibles desde cualquier ángulo”, sin embargo fue categórico al afirmar que “nada, absolutamente nada, justifica el genocidio en curso en Gaza”.

Describió que “bajo toneladas de escombros están enterrados decenas de miles de mujeres y niños inocentes” y denunció que junto a ellos “quedan enterrados el derecho internacional humanitario y el mito del excepcionalismo ético de Occidente”.

“Esta masacre no habría ocurrido sin la complicidad de quienes la han impedido. En Gaza, el hambre se utiliza como arma de guerra y el desplazamiento forzado de población continúa impune”, agregó Lula. También expresó su “admiración a los judíos que dentro y fuera de Israel se oponen a este castigo colectivo” y advirtió que “el pueblo palestino corre el riesgo de desaparecer. Solo sobrevivirá con un Estado independiente integrado a la comunidad internacional”.

Estados Unidos y Bolsonaro

Sin mencionarlo directamente, Lula cuestionó a Estados Unidos por los recientes ataques contra supuestos "barcos de narcotráfico en el Caribe". “La comparación entre crimen y terrorismo es preocupante. La manera más eficaz de combatir el narcotráfico es cooperar para reprimir el lavado de dinero y limitar el tráfico de armas.

Usar fuerza letal en situaciones que no constituyen un conflicto armado equivale a ejecutar a personas sin juicio previo”, afirmó. Recordó además que “otras partes del planeta ya han sido testigos de intervenciones que causan mayores daños que los previstos, con graves consecuencias humanitarias”, en referencia a la llamada guerra global contra el terrorismo.

En el tramo final, Lula hizo alusión al escenario político interno brasileño y a la reciente condena de Jair Bolsonaro. “Hace unos días, un exjefe de Estado fue condenado por atentar contra el Estado de derecho democrático. Fue investigado, acusado, juzgado y responsabilizado por sus actos mediante un proceso minucioso”, señaló. Y concluyó con una advertencia: “Brasil envió un mensaje a todos los aspirantes a autócratas y a quienes los apoyan: nuestra democracia y nuestra soberanía no son negociables”.

