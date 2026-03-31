El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) anunció este martes 31 de marzo que, a partir de este momento, realizará ataques de represalia contra importantes empresas multinacionales de Estados Unidos (EEUU) en la región por cada asesinato de ciudadanos iraníes que se produzca.
Guerra en Medio Oriente
Irán amenazó con atacar a multinacionales en la región
"Por cada asesinato -en Irán-, una empresa estadounidense será destruida", advirtió este martes el país persa que enumeró un lista de 18 multinacionales.