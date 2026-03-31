Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo Irán | región | Medio Oriente

Guerra en Medio Oriente

Irán amenazó con atacar a multinacionales en la región

"Por cada asesinato -en Irán-, una empresa estadounidense será destruida", advirtió este martes el país persa que enumeró un lista de 18 multinacionales.

Irán amenazó a multinacionales de EEUU en Medio Oriente.

Irán amenazó a multinacionales de EEUU en Medio Oriente.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) anunció este martes 31 de marzo que, a partir de este momento, realizará ataques de represalia contra importantes empresas multinacionales de Estados Unidos (EEUU) en la región por cada asesinato de ciudadanos iraníes que se produzca.

El órgano militar iraní acusó a compañías de inteligencia artificial y de la tecnología de la información del país estadounidense de ser parte del "elemento principal en la planificación y el seguimiento de los objetivos de los asesinatos" de iraníes.

En ese sentido, Irán advirtió a los empleados de 18 empresas estadounidenses en Medio Oriente que "abandonen la región para proteger sus vidas". El gobierno persa anunció que comenzará aplicar esta medida el miércoles 1° de abril a las 20:00, hora de Irán.

"Prepárense para la destrucción de sus unidades pertinentes a partir del miércoles 1 de abril, en respuesta a cada asesinato en Irán". "Por cada asesinato -en Irán-, una empresa estadounidense será destruida", adelantó el CGRI.

La lista de empresas que serán objetivos militares de Irán:

Meta, Apple, HP, Microsoft, Google, Intel, Cisco, Boeing, Oracle, IBM, Dell, Palantir, Nvidia, JP Morgan, Tesla, GE, Spire Solutions, G42.

HEv45IUXAAAz2xZ

Temas

Te puede interesar