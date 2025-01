Jorge Elbaum: "El máximo responsable de la debacle europea es la socialdemocracia"

Ruptura de vínculos

Según el especialista, una de las decisiones más perjudiciales para Europa fue la ruptura de los vínculos energéticos entre Alemania y Rusia.

"La decisión de acompañar a Ucrania en desafiar a la Federación de Rusia, sumada al deseo de integrarse a la OTAN, ha destruido los lazos energéticos que existían con Rusia. Además, están comprando petróleo un 50% más caro, lo que está terminando de destruir sus economías".

Tres caminos

El especialista indicó que, en este contexto, Europa puede tomar tres caminos. "Una opción es construir una autonomía, que implica desprenderse de EEUU y plantear una estrategia común euroasiática, que permitiría desarrollar una relación más amistosa y cooperativa con Rusia.

Otra es insistir con el apoyo a Zelenski, pese al potencial abandono de Donald Trump. Opción que no solo es peligrosa, sino que va a terminar de destruir las economías europeas, porque están comprando petróleo un 50% más caro.

O, como tercera alternativa, aparece la de recuperar la autonomía y vincularse respetuosamente con el sur global y los BRICS. Le permitiría mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes y mejorar su economía", concluyó Elbaum.

Geopolítica energética: ¿Qué hay detrás del proyecto de gasoducto catarí?

Tras la caída del gobierno de Bashar Asad en Siria, comenzó a discutirse activamente la construcción de un gasoducto terrestre que conectaría a Catar con Turquía, y que proveería de energía a Europa.

"Nunca le preguntaron a Catar qué opina sobre el gasoducto. Catar es uno de los países que más ha desarrollado la licuación del gas. Lejos están sus aspiraciones de meter el gas en un tubo, que pase a través de Arabia Saudita, con la que tiene grandes contradicciones. Además, Arabia no tendría grandes beneficios como para ofrecer su territorio. Es más una pretensión turca, que considera que el gasoducto podría ir por Irak o por Siria, pero la realidad es que nunca hubo avances sobre este proyecto", afirmó a Séptimo piso Fernando Esteche, analista internacional, director de la agencia Pía Global.

Además, el especialista destacó que los suministros de gas ruso a Europa a través de Ucrania finalizarán el día de Año Nuevo. "Lo que está haciendo Zelenski, con el desconocimiento del acuerdo del tránsito de gas, es criminal. No para Rusia, que no se ve afectada, sino para sus vecinos europeos, que lo han apoyado tanto en su guerra proxy contra Rusia. Catar es un país con estrechas relaciones con Gran Bretaña y, a partir de ahí, con el atlantismo, así que no me sorprendería que esté involucrado en esta maniobra", afirmó.

Por último, el analista aseguró que "hubo una reunión interesante que ya empieza a marcar un afianzamiento de la orientación geopolítica estratégica de este gobierno transicional entre Ucrania y Siria". "Siria está en un estrago financiero, comercial, económico, productivo y alimentario. Uno de los acuerdos importantes es una cantidad importante de harina y granos que Kiev ha prometido proveer al gobierno provisional sirio. Esto da una reorientación más allá de las cosas contradictorias que está diciendo Abu Mohamed Julani (líder del gobierno transitorio de Siria) al afirmar cosas que se contradicen con la realidad: que va a respetar a las minorías y que es un gobierno de inclusión", finalizó.