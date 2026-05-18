Préstamos: FA sale a buscar los cuatro votos que le faltan para la Intendencia

Las cinco áreas de la IM

Los planes abarcan cinco áreas que la IM ha catalogado como “prioridades ciudadanas”: veredas, calles, saneamiento, limpieza y un plan de revitalización de la Ciudad Vieja. En el oficialismo y en la oposición reconocen que el enfoque y la sustancia de los diferentes planes varían bastante entre sí. Y, probablemente, también lo hagan sus apoyos al momento de la votación. La propuesta para la Ciudad Vieja, que se analizó el viernes en la JDM, por ejemplo, dejó con sabor a poco a los ediles de la lista mayoritaria del Partido Nacional (PN), la lista 1, como también al único edil del Partido Colorado (PC) en la JDM, Federico Paganini.

Paganini ha sido uno de los ediles opositores que más apertura han mostrado hacia los planteos de la comuna capitalina, al igual que los integrantes de la lista 22 del PN, Nicolás Hernández y Joaquín Campos.

El principal referente del Partido Nacional en Montevideo, el senador y excandidato a la IM Martín Lema, ya ha adelantado algunas críticas hacia el gobierno departamental. En rueda de prensa, Lema dijo este fin de semana que, si bien “los ediles están estudiando las propuestas”, lo que “queda claro es que se faltó a la verdad durante mucho tiempo” y que “el intendente ha perdido mucha credibilidad”.

Lema cuestionó que en el período pasado se haya dicho públicamente “que el problema financiero de la intendencia era por el ahogo del gobierno nacional”, en aquel entonces del PN, pero ahora “ese supuesto ahogo financiero no era tal”. Además, dijo que “nunca se avisó que se iba a necesitar más plata” y afirmó que la comuna capitalina tiene principalmente “un problema de modelo de gestión y de desorden en las prioridades”.

Por su parte, el edil del FA Gonzalo Zuvela coincidió en que el plan de saneamiento “es el más fuerte de todos”, por lo que es “bastante seguro que salga sin demasiado trabajo, sin demasiadas modificaciones”. En declaraciones a La Diaria reconoció que en la otra punta se ubica el plan para la Ciudad Vieja, que “es quizás el más endeble” de los cinco en cuanto al apoyo.